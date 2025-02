Controles por Carnaval: Desalojan a personas en situación de calle que habitaban en puentes de Cochabamba

Personal de Seguridad Ciudadana fue quien realizó esta labor debido a que este fin de semana se realizará una entrada precarnavalera.







Fuente: Unitel

Para fortalecer la seguridad y garantizar el orden principalmente en esta época de Carnaval, personal de Seguridad Ciudadana intensificó los controles en varias zonas de la ciudad de Cochabamba.

Desde las primeras horas de este viernes, los funcionarios se dirigieron hasta los diferentes puentes vehiculares, donde al menos una decena de personas en situación de calle pernoctaban en el lugar.

[Foto: Paola Cadima – UNITEL] / Personal municipal hizo los operativos

“Estamos realizando un operativo desde anoche, bueno lo venimos realizando de inicio de año, pero ahora estamos incrementando por la cercanía en la fecha de Carnaval, mañana tenemos la entrada de la precarnavalera y queremos darle la seguridad a la población que va a salir”, dijo Richard Roca, director de Seguridad Ciudadana.

En el sector se realizó una requisa de las pertenencias de estas personas en donde se verificó que tenían en su poder una gran cantidad de sustancias controladas, hallando pipas de marihuana y crack.

“Aquí se ha encontrado lo que ellos fuman, las pipas de las marihuanas, ya las he botado, he procedido a desecharlas. Aquí hemos encontrado seis personas en situación de calle que los vamos a desalojar, nuestra función termina en desalojarlos, no podemos detenerlos para nada; ellos en la tarde otra vez vuelven, necesariamente tenemos que volver a realizar un control mañana”, indicó.

El funcionario aclaró que como Alcaldía, ellos no pueden detener a estas personas, ya que eso es trabajo de la Policía, sin embargo, ellos continuarán realizando estos controles para apoyar con la seguridad de la población.