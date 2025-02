Copa: Dudo que Andrónico sea candidato sin la venia de Evo

«Cuando Evo Morales lo deje ir, Andrónico recién surgirá, mientras tanto seguirá estando ahí como su peón»

Video: RTP

eju.tv

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, afirmó que una posible candidatura de Andrónico Rodríguez solo se concretará si cuenta con el respaldo del expresidente Evo Morales, ya que considera que el presidente del Senado carece de autonomía y personalidad política propia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Yo dudo mucho que sea candidato si no tiene la venia de Evo Morales, siempre va a ser la sombra de él, Andrónico va a surgir a ser autónomo, independiente políticamente cuando Evo decida dejarlo ir y sino él va a seguir siendo su peón» declaró.

Para la alcaldesa, Rodríguez no ha demostrado una personalidad firme, ya que, según su percepción, siempre busca el respaldo de Morales antes de tomar decisiones relevantes. «A mí me preocupa bastante», lamentó.

Copa calificó como un «dictadura sindical» a la presidencia sindical de Morales, ya que no deja surgir a otro líder, pretendiendo ser él, el único. «Por eso se han ido muchos líderes del MAS, no porque quieran irse, sino porque no podían más con la dictadura sindical que viene desde el trópico».

Lamentó que no hayan aprendido la lección de lo que pasó el 2019, cuando pedían una renovación, cuando la población buscaba un cambio interno, debido a la decepción por las decisiones que habían tomado.