«Corresponde pedir disculpas a mi familia, fueron expuestos y me las voy a cobrar», advirtió Larach en su discurso de cierre de gestión

El expresidente cívico, Fernando Larach, agradeció a las instituciones, personas y familiares que lo apoyaron durante su gestión, a pesar de los»ataques internos».

Lourdes Molina Rea

Fuente: eldeber.com.bo

Con la voz quebrantada, en más de una oportunidad, el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, agradeció el apoyo brindado a su gestión, pero advirtió que les pasará la factura a quienes «atacaron a su familia» durante los dos años como líder del Comité Cívico de los cruceños. La versión de la exautoridad se dio en el marco del acto de posesión realizado la noche de este miércoles, en la Fexpocruz.

«Pero no todo es una taza de leche, y como dije al principio, el Comité sufrió un ataque indiscriminado. Corresponde pedir disculpas a mi familia, mis primos y sobrinas que fueron expuestos y me las voy a cobrar porque a los niños no (se toca)», dijo Larach en su discurso de cierre de gestión.

Aclaró que se trata de «gente inescrupulosa que tenía como objetivo destruir, no pudieron con la fortaleza de la institucionalidad cruceña».

Larach comenzó su discurso admitiendo que la gestión 2023 – 2025 será recordada como una gestión difícil, incluso «por ataques internos, pero que no lograron quebrantar la institucional cruceña».

Según el cívico saliente, «estaba en una encrucijada de seguir una línea combativa o de consensos y propuestas. Pero elegimos trabajar, conversar y unificar la institucionalidad cruceña para trabajar por el bien de Santa Cruz», dijo a tiempo de indicar que «estoy convencido que lo logramos, la cumbre de la unidad y la comisión multisectorial para tratar el Presupuesto General del Estado».

Otro punto relevante de su discurso

Larach apuntó a la nueva relación de Santa Cruz con el Estado, «cumpliendo el mandato más grande de la historia. Trabajamos un año completo en ese proyecto, involucrando a profesionales de diferentes áreas, para desarrollar la iniciativa y un cambio sustancial. Liberar las autonomías y profundizarlas con los recursos necesarios para satisfacer necesidades del pueblo», aseguró.

El cívico sostuvo que «la responsabilidad de la ejecución de este proyecto está en la clase política y esta propuesta ha sido entregada a varios candidatos en las nuevas elecciones».

Y fue entonces que se dirigió directamente al presidente electo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, «Teyo, ustedes saben lo que significa este proyecto, es una idea desarrollada con visión nacional, deben impulsarlo para tener esperanza de mejores días. El candidato que no contemple este proyecto, los cruceños no deberíamos votar por él».

Luego hizo un recuento de las acciones realizadas durante su gestión. Finalizó diciendo «misión cumplida, una experiencia fabulosa. Gracias, Santa Cruz».