Declaró el miembro de «Los Piratas» del Tren de Aragua que aseguró que Diosdado Cabello mandó a asesinar a Ronald Ojeda en Chile

El testigo protegido Nº 7 señaló además que el pago por el crimen se hizo en Perú a los cabecillas de la célula criminal pero que nunca le pagaron a los integrantes de menor jerarquía

Diosdado Cabello habla durante un homenaje a Hugo Chávez, en Caracas, Venezuela. (EFE/ Rayner Peña R/Archivo) eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Durante toda esta semana se está llevando a cabo la formalización de los 19 integrantes de la célula Los “Piratas” del Tren de Aragua, sindicados como los encargados de llevar a cabo el secuestro y crimen del exteniente Ronald Ojeda en Santiago de Chile a fines de febrero de 2024, entre varios otros graves delitos.

Este miércoles, el Ministerio Público llamó a declarar al testigo protegido Nº7, quien ya había asegurado previamente que la orden de matar al malogrado disidente venezolano provino directamente de Diosdado Cabello, el hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro.

En su testimonio, el testigo en cuestión refrendó sus palabras y según una nota de La Tercera, Rafael Gámez Salas, alias “El Turko”, líder de la célula, recibió de Carlos Gómez –“Carlos Bobby”-, la confianza para “hacer un trabajo complejo de concretar”.

A su vez “Carlos Bobby” -aseguró- fue contactado por el jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor “El Niño” Guerrero -actualmente prófugo- quien cerró el trato con Diosdado Cabello y dio curso a la operación.

El testigo protegido señaló además que, una vez realizado el “trabajo”, Cabello hizo el pago de la suma acordada a Guerrero en el Perú, pero que varios de los involucrados quedaron con las manos vacías puesto que el dinero “quedó arriba” y no chorreó como manantial hasta los soldados hoy formalizados.

Cabe señalar que dicho testigo protegido era el encargado de proveer los automóviles con los que “Los Piratas” de Aragua cometían sus delitos y es apuntado como una de las personas que habría enterrado el cuerpo de Ojeda, y una foto tomada por él mismo daría plena cuenta de ello.

Su testimonio es fundamental, pues corrobora la tesis del Ministerio Público chileno de que el secuestro y crimen de Ojeda fue orquestado por el régimen de Maduro, tesis que es compartida por el Gobierno chileno y que terminó por romper las febles relaciones bilaterales que quedaban entre Chile y Venezuela.

Foto tomada por uno de los miembros de la célula encargados de enterrar el cuerpo de Ronald Ojeda.

Tarek William Saab criticó a la Fiscalía chilena

En paralelo, el Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, descartó de plano que su país haya tenido injerencia en el crimen de Ojeda y aseguró en conversación con BBC que la Fiscalía chilena es “la más pirata” y que el asesinato fue orquestado por el Gobierno chileno como una “operación de falsa bandera”.

“He dicho, por ejemplo, que la muerte de Ojeda en Chile fue una operación de falsa bandera que el propio Estado chileno encubrió y yo lancé una línea de investigación a ver si había la participación de policías de terceros países y del propio Chile”, sostuvo.

“Nosotros enviamos dos directores nuestros en coordinación con la Fiscalía Nacional chilena. Yo me comuniqué con el Fiscal general (chileno) y ¿sabe qué ocurrió? No lo recibieron. ¿Por qué no nos permitieron revisar las pruebas de los expedientes? ¿Por qué? Porque no hay Fiscalía más pirata en el mundo que la chilena”, acusó.

El Fiscal general venezolano, Tarek William Saab, insistió en que el crimen de Ojeda fue una «operación de falsa bandera» orquestada en Chile.

Los crímenes de “Los Piratas”

Los “Piratas” están vinculados al menos a 10 causas por secuestros, homicidios y extorsión, incluyendo el homicidio del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, hecho ocurrido en abril de 2024.

Según explicó el fiscal a cargo de la investigación, Héctor Barros, “nosotros tenemos vinculadas a esta organización a 23 personas, hablando plenamente de la célula de Los Piratas. Pero, en particular en el caso del secuestro con homicidio del teniente Ronald Ojeda, tenemos a 16 personas individualizadas”, consignó Cooperativa.

El persecutor sostuvo que la célula “estaba comandada por este sujeto que se apoda ‘El Turco’”, quien fue detenido en Estados Unidos a fines de de diciembre pasado. Sobre él está “Carlos Bobby”, detenido en Colombia”, agregó.

De 39 años y oriundo de Caracas, “El Turco” fue capturado por la policía norteamericana en la ciudad texana de Cameron por un delito perpetrado en Estados Unidos relacionado con trata de personas.

Según el subprefecto de la PDI, Hassel Barrientos, “El Turco” no es un autor material derechamente, “sino un autor intelectual, quien articula y da órdenes desde el extranjero para la ejecución de este tipo de delitos”.