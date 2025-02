Diputada Choque sobre índice de corrupción: buscan extorsionar a Bolivia para que venda su litio sin industrializar

Deisy Choque critica la supuesta manipulación política relacionada con el informe de Transparencia Internacional y advierte sobre la amenaza a la soberanía económica de Bolivia.

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Deisy Choque, ha señalado que el ranking de Percepción de Corrupción (IPC) 2024, publicado por Transparencia Internacional, muestra que Bolivia ha descendido al puesto 133 de 180 países evaluados. Según Choque, este descenso responde a intereses geopolíticos que buscan presionar al país para que entregue sus recursos naturales sin un proceso de industrialización adecuado.

Choque argumenta que la existencia de grandes reservas de litio, hierro y tierras raras convierte a Bolivia en un objetivo atractivo para potencias extranjeras. Además, la parlamentaria destaca que el año electoral que enfrenta el país también influye en esta situación.

De acuerdo con la diputada, organismos internacionales están intentando «ahogar o extorsionar» a Bolivia mediante informes que lo colocan en posiciones desfavorables. Esto, según ella, tiene como objetivo generar una crisis que obligue al Gobierno a entregar el litio sin valor agregado.

Defensa de los recursos naturales

“Bolivia tiene un gran potencial; por lo tanto, todos los ojos de los grandes imperios están en Bolivia. Lastimosamente, quienes manejan esos organismos nos están buscando ahogar o extorsionar desde todo punto de vista. ¿Para qué? Para que le digamos: vengan señores, llévense nuestro litio, pero déjennos en paz”, expresó la autoridad.

La diputada también mencionó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que busca debilitar la soberanía económica de Bolivia. En este sentido, hizo un llamado a la población para que esté preparada «mental, psicológica y estructuralmente» para defender sus recursos y evitar que “intereses externos” se apropien de ellos.

Elaboración del índice de corrupción

El índice de Transparencia Internacional se elabora a partir de encuestas realizadas a empresarios, expertos y actores del sector público en cada país. Dado que la corrupción implica actos ilegales que suelen permanecer ocultos, el IPC se basa en percepciones recopiladas a través de diversas fuentes de información. Además, en lo que va del 2025, un ministro ya ha sido destituido por corrupción en el país.

Críticas a los rankings internacionales

A pesar de esto, la parlamentaria sostiene que este tipo de rankings de organismos internacionales, especialmente de entidades norteamericanas, solo buscan dar una mala imagen al país para extorsionarlo y quedarse con sus recursos naturales.

“No es raro que esté Claure acá, no es raro que Elon Musk se pronuncie, no es raro que los organismos internacionales cada vez nos vayan reduciendo o colocando en rankings donde nos bajan cada vez de nivel. Les interesa una Bolivia estrangulada, que no tenga más salida ni más posibilidad que el Fondo Monetario Internacional, que no tenga otra alternativa que tener que vender su litio sin industrializar. Esa es la búsqueda de algunos sectores, sobre todo de Norteamérica”, concluyó Choque.