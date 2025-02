Diputado evista anuncia renuncia masiva de militantes del MAS

El diputado evista Héctor Arce dijo que “en su momento” se presentará la renuncia masiva de militantes al MAS, sigla que se quedó con la facción arcista, gracias a un fallo del TCP.

Una vez que la facción arcista se quedó con la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS), el diputado evista Héctor Arce anunció este martes una renuncia masiva a la militancia del MAS, por parte del sector que apoya al expresidente Evo Morales, la misma que se dará como resultado de una decisión orgánica y política que será tomada “en su momento”.

“Tengo lista la nota de renuncia a la militancia, la renuncia masiva a la militancia del MAS va a obedecer a una decisión orgánica, a una decisión política, que la vamos a tomar en su momento, vamos a seguramente presentar estas renuncias”, declaró Arce.

Tras la división en el MAS, entre arcistas y evistas, y una pugna por la sigla, el sector que respalda al presidente Luis Arce se quedó con la titularidad de este frente político, gracias a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que relegó a Morales, cuyo sector ahora busca una tienda política para participar en las elecciones generales de agosto de este año.

El actual presidente del MAS, el evista Gróver García, convocó al congreso nacional de este frente político para este 16 de febrero, con el fin de iniciar la elección del binomio que participará en las elecciones generales y las otras candidaturas. Dijo que ya no habrá “el dedazo”.

Una eventual participación del presidente Luis Arce como candidato del MAS fue rechazada por el diputado Héctor Arce.

“(El Presidente) tiene sigla, pero no tiene candidato, no tiene militancia y no tiene simpatizantes. Lo que tiene es un grupo, una pandilla, de dirigentes corruptos que gritan en todos sus actos ‘Lucho, Lucho’, eso tiene Lucho Arce”, afirmó el legislador evista.

El diputado Arce también resaltó que el Presidente no tiene preferencia electoral favorable, ya que oscila entre el 1 y 1,1%.

“Lucho Arce no tiene ninguna posibilidad de ser reelegido como presidente, ninguna posibilidad. Entonces, alguna comparsa, algunos hermanos estarán proclamándolo como candidato en Santa Cruz, pero no tiene ninguna posibilidad de ganar”, declaró Héctor Arce.

El legislador también destacó que el Presidente es repudiado, rechazado y hasta echado de actos públicos de entrega de obras o festejo de efemérides departamental, como lo que sucedió ayer en la ciudad de Oruro.

