Diputado evista asegura que esa bancada no aprobará los contratos del litio

Gualberto Arispe rechaza la intención gubernamental de consolidar los proyectos con las empresas rusa y china, aun cuando no son beneficiosos para el país

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para el diputado Gualberto Arispe y la bancada legislativa que responde a Evo Morales, el contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited para la explotación de litio en el salar de Uyuni y que está pendiente de aprobación en la Cámara Baja de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), es contrario a los intereses del pueblo boliviano y no será aprobado si es que se lo contempla en la agenda de esta semana.

Pese a que el presidente de esa instancia legislativa, Omar Yujra, anunció la pasada semana la paralización del tratamiento del discutido proyecto hasta que concluya el proceso de socialización de los contratos del litio, la pasada jornada, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Mónica Torres advirtió que, en la agenda semanal del 17 al 23 de febrero de la Cámara de Diputados, se tiene previsto tratar la aprobación de los contratos de litio con el consorcio chino Hong Kong CBC y la empresa rusa Uranium One Group; en consecuencia, acusó a Yujra de mentir a la población.

“El pueblo sabe en este momento por lo que han despertado, se han manifestado en distintos puntos del país, lo cual saludamos, nosotros dijimos, desde la Asamblea Legislativa, no vamos a aprobar ese contrato, porque de ninguna manera podemos permitir que se rife ese recurso natural tan importante para el pueblo boliviano, hoy por hoy es un recurso que añoramos y esperamos su industrialización; pero, en caso de que se agende en la Cámara de Diputados no vamos a dar curso”, aseveró Arispe a colación de ello.

El asambleísta afín a Morales se hizo eco de las observaciones de expertos en el área, que observan los contratos del litio. Las fundaciones Jubileo, Milenio, Solón el Club de Ginebra y el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) tienen observaciones en cuanto al impacto ambiental y la rentablidad de los proyectos, porque afriman que éstos beneficiarán a rusos y chinos más que al Estado boliviano, que se compromete a devolver las inversiones, costos recuperables y remuneraciones sin tener una precisión de los ingresos que serán generados.

“Revisamos rápidamente, no hay beneficio para el pueblo boliviano, 51 % para el Estado, casi el 50 % dárselo (a las empresas rusa y china), además, el convenio que han firmado con lo que es la empresa china que se constituye recién hace meses en nuestro país con un capital de 10 mil dólares, prácticamente en el contrato dice (que) son dos mil millones de dólares de inversión, se va a pagar el 12 por ciento de interés; por tanto, no solamente es el 49 %, es más”, reclamó el parlamentario.

Además, recordó que las regiones de Oruro y Potosí, donde se concentran los yacimientos del recurso, iniciaron una serie de protestas por este motivo, ya que comprobaron que, además del impacto medioambiental que suponen los proyectos, no existe una correlación entre las utilidades que tendrán las empresas extranjeras y las regalías que recibirán esos departamentos; en consecuencia, reiteró que la bancada del ala evista en la ALP no dará curso a los convenios suscritos con el gobierno por ser lesivos al Estado.

“En las últimas semanas, el pueblo ha reaccionado cuando el gobierno intenta hacer aprobar en la Cámara de Diputados los contratos que ha firmado a espaldas del pueblo, sin socializar, sin concientizar con los hermanos potosinos en este caso y, por qué no decir, con el pueblo boliviano; por eso, en caso de que se agende en la sesión, no vamos a dar curso, porque no vemos conveniente para el pueblo boliviano”, afirmó el parlamentario del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS).