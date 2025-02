Diputados: Comisión inspeccionará el Salar de Uyuni y la próxima sesión sobre contrato con una empresa rusa se realizará en Potosí

Anticipó que también se solicitará a la parte técnica del Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) para que acompañen y expliquen a los legisladores sobre las dudas que tengan.

La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una resolución para que tres legisladores de esa instancia realicen una inspección en el Salar de Uyuni, en Potosí, para verificar las piscinas de explotación de litio y la cantidad del mineral que se proyecta usar en los contratos con las empresas de China y de Rusia. Asimismo, se determinó que la próxima sesión se realice en el departamento potosino, donde se prevé hacer el tratamiento del proyecto de contrato del litio con la firma rusa.

“En esta sesión que hemos realizado, el diputado Walthy Egüez ha solicitado que se haga un viaje desde la comisión, para el cual se ha aprobado que tres diputados viajen, pero la resolución estará abierta para aquellos diputados que están adscritos y se sumen a la verificación in situ y se deje de lado las mentiras que están surgiendo”, afirmó el presidente de la comisión de Economía Plural, Hernán Hinojosa.

Anticipó que también se solicitará a la parte técnica del Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) para que acompañen y expliquen a los legisladores sobre las dudas que tengan.

Sesión en Potosí

Por otro lado, Hinojosa también afirmó que sus colegas pidieron que la próxima sesión, en la que se tratará el contrato con la firma rusa, se traslade a la ciudad de Potosí, para el cual, días antes, tanto Hidrocarburos como YLB, deben socializar con todas las organizaciones del departamento de Potosí.

“Nosotros como legisladores vamos a sesionar en Potosí, como determinó la comisión”, indicó Hinojosa. No obstante, afirmó que esperan que las organizaciones sociales participen de la socialización del contrato. Aunque dijo que se pedirá a la Policía que resguarde la sesión, en la que esperan que no haya sobresaltos, como sucedió en la anterior sesión, cuando no se pudo escuchar el contenido del proyecto de ley, lo que ocasionó que se disponga un cuarto intermedio.