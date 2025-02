Dirigente cruceño del MAS asegura que Evo Morales y sus acólitos están detrás del ataque a Arce en Tiquipaya

Hugo Salvatierra hijo pide al Ministerio Público intensificar la investigación para dar con todos los responsables y sancionarlos como dictan las normas vigentes.

El dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) de Santa Cruz, Hugo Salvatierra, afirma que el ataque a pedradas contra el presidente Luis Arce y su comitiva de la pasada jornada en el municipio de Tiquipaya, donde entregó una unidad educativa e inauguró el año escolar, no puede quedar impune; en consecuencia, emplazó al Ministerio Público del departamento de Cochabamba a acelerar la investigación correspondiente para identificar a los autores intelectuales que están detrás del hecho.

Sin embargo, el dirigente afín al presidente Arce cree que Evo Morales y sus colaboradores más estrechos, el diputado Héctor Arce y el senador Leonardo Loza, son quienes enviaron a ese grupo de personas para cometer el ‘atentado’ contra el primer mandatario. “Este señor, Evo Morales, con Héctor Arce y Leonardo Loza son los que mandan a la gente a agredir, porque no tienen la valentía de hacerlo ellos mismos”, espetó.

“Es lamentable que personas que están nerviosas porque no pueden ser candidatos recurran a esto, al mejor estilo de sus verdugos, han copiado fielmente el accionar de sus verdugos, a Evo Morales la oposición aquí en Santa Cruz le hacía siempre eso, han aprendido y mandan a la gente a que agreda; la otra vez también (sucedió) en El Alto”, afirmó para luego señalar que la agresión fue premeditada, porque en política ‘no hay coincidencias’ y que el promotor ‘se hace a la víctima, pero es victimario’.

Apoyó su teoría de la premeditación respaldado en las mismas declaraciones del líder de los cocaleros, quien hace unos días alertó que el gobierno preparaba un autoatentado para inculparlo; además, reconoció que, si bien existe parte de la población que no está de acuerdo con el MAS o con Luis Arce, bajo ninguna circunstancia acudirá a ese tipo de ataques delincuenciales que más bien responde -dijo-a una planificación urdida por el exmandatario y sus acólitos del sector radical del partido azul.

Posición compartida por la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien fustigó el asalto con piedras a la caravana del presidente Luis Arce y de las autoridades de la alcaldía de Tiquipaya en la inauguración del año escolar, e indicó que hay una investigación que seguirá su curso. Además, dejó en claro que hay una diferencia entre una protesta social y el ‘atentado’ a una autoridad electa, que fue lo que sucedió el lunes.

“Lo hacen en Cochabamba, en la zona que está cerca al trópico, ¿por qué eso no pasa en la ciudad de La Paz?, ¿por qué no pasa eso aquí en Santa Cruz? Por eso, tiene que haber un proceso, ya dijeron que habrá una investigación, no le han faltado el respeto y han agredido a cualquier persona, a cualquier vecino de barrio, lo han agredido al presidente del Estado Plurinacional; ellos quieren enfrentamiento para terminar de víctimas y a esos los manda Evo Morales, porque no le importa sacrificar a quien sea”, corroboró Salvatierra.

El dirigente cruceño reiteró que el Ministerio Público debe investigar la sucesión de los hechos en base al material colectado, ya que existen varias grabaciones sobre lo sucedido, para que luego las personas aprehendidas informen sobre los autores intelectuales del ataque al primer mandatario. “Esto no puede quedar impune, porque esta es su forma de actuar, se tiene que dar una información bien seria y castigarlos”, ratificó.