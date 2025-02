Dirigente evista afirma que Morales recibe el respaldo diario de organizaciones de todo el país y ‘nunca está solo’

María Falon resalta la base social que tiene el exmandatario y la consecuencia en la vigilia para evitar su aprehensión.

Evo Morales nunca está solo, diariamente recibe la visita de diferentes delegaciones del interior del país que se dan cita en Lauca Eñe, población que es el bastión donde se atrincheró el expresidente con el fin de evitar su aprehensión, para expresarle su respaldo y ser parte activa de la planificación de su plan de gobierno 2025-2030, manifestó María Falon, dirigente de la Dirección Nacional de ese instrumento político.

Morales anunció hace unos días que prepara la presentación de su candidatura para poco antes del cierre de la inscripción de las duplas y alianzas partidarias, que fue definido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el 18 de abril venidero; en tal sentido, aseguró que serán miles de sus adeptos que lo acompañarán con el objetivo de presionar al ente a que acepte su postulación para los comicios programados para agosto venidero.

“Cuando era presidente nunca ha estado solo y ahora también, en Lauca Eñe, todos los días tiene reuniones y audiencias con hermanos y hermanas de diferentes departamentos, para poder presentar su propuesta, porque es muy importante tomar en cuenta las propuestas que vienen de todos los rincones (del país); no es como dicen los arcistas (que son) unos cuantos, aquí estamos las mayorías que estamos con el hermano Evo”, afirmó la dirigente cocalera.

Falon señaló que en virtud de la gran cantidad de representantes de grupos sociales que se reúnen con el exmandatario, se puede afirmar que tiene una gran base de apoyo, lo que contrarresta la afirmación del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene el control de ese partido, en sentido que el líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba solamente tiene el respaldo de los cocaleros de esa región y de otros sectores minoritarios.

“Estamos muchos y muchos para poder apoyar a nuestro Evo”, aseveró la representante de las mujeres cocaleras, para luego recordar que en las gestiones del exmandatario se respaldó con creces al aparato productivo nacional, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad con el gobierno de Luis Arce, que afronta diferentes problemas con los sectores de emprendedores y no supo manejar la economía nacional que ahora está en crisis.

“Viendo ahora la realidad actual que estamos viviendo en nuestro país con la escasez del dólar, la escasez de combustibles, que afecta también a la parte de la producción y también con la subida de productos de la canasta familiar, los hermanos del campo están sufriendo; por lo tanto, con nuestro hermano Evo vamos a seguir adelante, porque él trabaja por los pobres; es el único líder que irá a la candidatura para que nos pueda representar y siga con las obras”, afirmó.

Asimismo, resaltó el compromiso de los sectores afines al líder cocalero, que llevan adelante una vigilia de resguardo desde hace varias semanas, para evitar el cumplimiento de una orden de aprehensión emanada en su contra por un juez de Tarija al no haberse presentado a declarar en un caso de trata y tráfico de personas, que se le abrió por supuestamente haber mantenido una relación íntima con una menor de 15 años cuando fungía como presidente del Estado.

Además, exhortó a los sectores de jóvenes a respaldar la candidatura única de Evo Morales y no dejarse engañar con voces interesadas que señalan que hubo un mal manejo de la cosa pública. “Fácilmente dicen a nuestros jóvenes que el evo no ha hecho bien, no hay que creer a la gente de la derecha porque nos quieren hacer equivocar; tienen que ser firmes, leales y ayudar a nuestro proceso de cambio para poder seguir adelante unidos”, subrayó.