EE.UU.: Frenan decreto que negaba ciudadanía por nacimiento

El fallo de la jueza Deborah Boardman prohíbe indefinidamente la aplicación de una de las órdenes ejecutivas más controvertidas de Trump.

Fuente: DW

Una jueza federal bloqueó el miércoles (05.02.2025) el intento de Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un duro golpe para las pretensiones del presidente de poner fin a un derecho consagrado en la Constitución.

This is the Biden-appointed loony judge who blocked Trump’s quest to overturned the current, incorrect use of #BirthrightCitizenship . Deborah Boardman. Thanks, @SenateGOP You may want to keep a scorecard on which unconstitutional judges to impeach and remove first. pic.twitter.com/QalgEMdfXK

— Quaran-Tina (@superbucks2050) February 5, 2025