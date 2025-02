El Alto: Copa posesiona a nuevos sub alcaldes de los distritos 6 y 8 ¿Quiénes son?

La alcaldesa Eva Copa decidió realizar cambios en dos sub alcaldías. El nuevo sub alcalde del Distrito 8 es Néstor Huancollo de especialidad agrónomo y el nuevo sub alcalde del Distrito 6 es Juan Choque un diseñador gráfico de profesión.

Fuente: https://www.elalteno.com.bo

En su intervención Huancollo dijo que asume el reto de trabajar por el Distrito 8 y empezará a ejecutar con su equipo el Plan Operativo Anual (POA) 2025. “Vamos a transformar la imagen de nuestro distrito”, agregó.

Huancollo es egresado de la carrera de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Fue presidente del Movimiento Cívico Laboral Departamental de La Paz y exejecutivo de Deportes y Cultura de la Federación de Juntas Vecinales El Alto Sur.

Foto: Néstor Huancollo es el nuevo sub alcalde del Distrito 8 de El Alto

Mientras que Choque luego de su posesión dijo que vive en el Distrito 6 desde hace aproximadamente 50 años y conoce cada rincón de su comunidad.

“No los vamos a defraudar cumpliremos con los trabajos para el distrito”, afirmó

Choque es un diseñador gráfico de profesión, pero de amplia trayectoria como dirigente vecinal de Alto Lima II Sección, entre otros cargos.

Foto: Juan Choque es de diseñador de profesión y es el nuevo sub alcalde del Distrito 6 de El Alto