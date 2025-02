El bloque opositor propone una encuesta con empresa internacional y desahucia las primarias digitales de Claure

El candidato Samuel Doria Medina aseguró que el bloque de unidad “investigó” los alcances de las primarias digitales y estableció que “hay malas experiencias”, por lo que considera que “el mejor camino es una encuesta”.

eju.tv / La Paz

Por Antonio Villegas

El debate sobre el mecanismo idóneo para elegir al candidato único de la oposición se aviva con el pasar de los días. El empresario Marcelo Claure ofreció financiar una primaria digital nacional, la propuesta fue desahuciada por el candidato Samuel Doria Medina, quien anunció que el bloque de unidad ya decidió optar por una encuesta ejecutada por una empresa internacional.

“Estamos de acuerdo en el objetivo, que no haya dispersión, que se elija un candidato. Nosotros hemos investigado y hemos llegado a la conclusión que el mejor camino es una encuesta”, señaló.

“Una encuesta hecha por una empresa internacional que tenga por lo menos 4.000 encuestados, que tenga un margen de error inferior al 1% y ese es el mecanismo que utilizan en Chile, México, Estados Unidos, en cualquier parte de mundo para poder definir un candidato”, sostuvo.

En su criterio, Claure “puede ofrecer su ayuda, su colaboración, pero no puede definir bien fechas y quiénes participan”.

Según la versión del también líder de la opositora Unidad Nacional (UN), todos los miembros del bloque de unidad -conformado por él, Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Vicente Cuéllar y Amparo Ballivián- han coincidido en que hay malas experiencias en el tema de las primarias digitales y que por lo tanto el camino más indicado es la encuesta”.

PRIMARIAS DE CLAURE

El empresario boliviano radicado en Estados Unidos anunció en una entrevista con la red UNO que proyecta la votación partidaria de la oposición para el 15 de marzo. El objetivo es elegir al candidato con más posibilidades de enfrentar y derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en los comicios generales previstos para el 17 de agosto.

No obstante, Claure puntualizó que la decisión final sobre su realización de la tomará la próxima semana en consulta con los postulantes de oposición que ya anunciaron su intención de terciar en los comicios.

“Espero que los candidatos de oposición vean esto como acto positivo para unirnos y poder lograr ganar las elecciones de manera contundente para hacer los cambios necesarios para Bolivia”, dijo Claure.

REACCIONES

Las reacciones no se han dejado esperar. Doria Medina dijo que se sorprendió con el anuncio del empresario.

“Me he sorprendido con el anuncio que ha hecho Marcelo Claure porque creo que es fundamental de que, si uno quiere contribuir, quiere hacer una encuesta o lo que sea, es que se ponga de acuerdo con los actores”, dijo.

“Él no puede venir y plantear: “Yo hago una encuesta, yo pago y todos se someten a ella”, observó y dijo que “cuando se habla del instrumento para definir el candidato” mediante una primaria digital “es algo que no ha funcionado”.

“No ha funcionado en Venezuela, en Argentina. Claro, tal vez en una democracia mucho más madura puede funcionar ese tema, pero yo no conozco de ningún caso exitoso”, dijo, aunque matizó que “habrá que discutirlo”, pero “no es el mejor camino”.

Por su lado, Branko Marinkovik, quien también anunció su intención de postular en los comicios presidenciales, respaldó el criterio de Doria Medina.

“Estaríamos engañando a la población, es extremadamente peligrosa esa propuesta”, señaló el empresario cruceño en otra entrevista con la misma estación de televisión.

En su juicio, los “más de 600.000 funcionarios” pueden votar y afectar los resultados de la votación para poner en la palestra candidatos funcionales o “débiles” frente al MAS.

Un criterio similar había expuesto Doria Medina. “Los empleados masistas inscritos pueden pedirles a sus esposas que voten por algún candidato y hacer una travesura de esa magnitud”.

“Andrónico, Bicentenario”. Es la frase que se lee en el enorme letrero que se emplaza en una céntrica avenida de la zona Sur de La Paz. Su aparición ha causado polémica en el evismo y el arcismo, pero también ha generado una serie de especulaciones.

Mucho se habla del papel que juega el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en los comicios presidenciales anunciados para el 17 de agosto de 2025, aunque el aludido asegura de forma insistente que su postulación está descartada.

¿CANDIDATO?

“Reitero mi compromiso de ser orgánico y mi respeto ineludible a la decisión de las bases. El candidato es el hermano Evo Morales. En este momento, yo estoy en función pública cumpliendo una agenda legislativa y no soy candidato”, afirmó el 2 de febrero en una publicación en su cuenta de Facebook.

“Sin embargo, insisto en mi pedido de encaminar la unidad de todo el movimiento popular de Bolivia en torno a una agenda programática para reencaminar el proceso y recobrar la estabilidad económica”, añadió.

En medio de ese intenso debate, que ocupa los pasillos de la Asamblea Legislativa y otros escenarios políticos, hay una persona que está detrás de un supuesto plan para impulsar la imagen de Rodríguez, ha revelado el exvocero Presidencial la noche del martes, pero no dio nombres.

“Le voy a explicar algo”, le dijo el exfuncionario a la periodista Jimena Antelo en una entrevista en No Mentirás, que se difunde en la red RTP.

“Permítame, pero no me va a preguntar los nombres porque no los voy a dar”, advirtió.

EL PAPEL DE CLAURE

Acto seguido, señaló que la configuración del “tablero” político que marca la realidad en Bolivia y que incluye a Marcelo Claure, el empresario que impulsa una candidatura única de la oposición, tiene un objetivo: los recursos naturales.

“El señor Claure trabaja a la derecha en Bolivia, su influencia está sobre la derecha en Bolivia, por eso ese tuit de que se va a encargar de que no vuelva el MAS”, dijo

“Pero hay otra persona que está trabajando el sector popular y lo está impulsando al señor Andrónico, hay otra persona, no me pida nombres”, afirmó y se negó a dar alguna pista. “No le voy a decir, podemos estar hasta el final si usted quiere”.

Richter insistió en que “hay una persona que está impulsando a Andrónico” y señaló que ambas corrientes, la de Claure y la de la persona que apoya supuestamente a Andrónico, están en carrera por un solo objetivo: el litio.

¿COMPETIDOR?

“Lo que quiere decir que por la izquierda o por la derecha están tratando de poder llegar a algo que se llama el litio y los recursos naturales de este país. Al señor Claure visiblemente, pero al señor que impulsa Andrónico y de manera no visible, les ha salido un competidor, el competidor está en el piso 23 de la Casa Grande”, sostuvo. El edificio de Gobierno es ocupado por el presidente Luis Arce.

En su criterio, “esa es la batalla fuerte hoy en día porque el señor Evo Morales está profundamente debilitado”.

“El tema no es un mejor país, el tema es el litio y sus recursos naturales y están y han diseñado, y han armado una estrategia, para ir o bien por la derecha, con un candidato funcional, o bien por la izquierda, con lo social popular en el país, o finalmente tratar de converger en un acuerdo allá”.

El exvocero dijo que “esto es lo que está pasando en el país, eso es lo que hay que mirar. Después nos entretenemos cómo bajas la inflación, etc, esto es lo que hay que mirar porque se está replicando algo que Sergio Almaraz ya nos advertía en el país”.

“Cuando muere Sergio Almaraz en el año 68 dice ‘por qué nos ha ido tan mal, es por la gente que tenemos acá’. Entonces, mire usted este triángulo para que comprendamos lo que Sergio Almaraz nos decía”, sostuvo.