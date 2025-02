El evismo piensa definir su binomio en marzo; suman los sectores que proclaman candidato a Andrónico

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Foto: El Deber/Central Ucuchi

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

En Sacaba proclaman a Andrónico Rodríguez como candidato presidencial; el MAS plantea tener listo su binomio oficial a finales de marzo; y, Gobierno asegura que precio de la carne debe bajar a topes del pasado para reactivar la exportación. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– En Sacaba proclaman a Andrónico Rodríguez como candidato presidencial

Una facción del Movimiento al Socialismo (MAS), en Sacaba proclamó al senador y dirigente cocalero, Andrónico Rodríguez, como candidato a la presidencia, para el periodo 2025 – 2023. La determinación contradice la postura del expresidente Evo Morales, que desde hace dos años se declaró candidato único, pese a que está inhabilitado. “Se resuelve, que la Subcentral Ucuchi respalda a nuestro hermano, Andrónico Rodríguez, como (candidato) presidente del 25 – 30”, señala la resolución de un ampliado realizado en dicha organización, en la tierra natal del senador. La resolución se leyó el sábado, en medio de una celebración, a donde varios grupos de esta organización se dieron cita, uno de ellos portando un gran cartel con el rostro del senador y proclamando su candidatura.

– El MAS plantea tener listo su binomio oficial a finales de marzo

El Movimiento Al Socialismo (MAS) proyecta tener listo su binomio para la presidencia y vicepresidencia para finales de marzo y comenzar la campaña electoral de cara a las elecciones generales previstas para el 17 de agosto. “Esperemos que a finales de marzo ya tengamos el ampliado nacional de todos los sectores donde ya prácticamente tienen que entrar a la cancha las candidaturas que haya, se va a consolidar el binomio”, informó Mario Seña, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Asimismo, el dirigente detalló que en el ampliado extraordinario que se realizará el próximo 21 de febrero no se realizará ninguna proclamación, como se especulaba que podría ocurrir. “No se va a proclamar candidato exclusivo en este evento”, afirmó Seña.

– Con Jhonny Fernández, al menos 10 candidatos oficializaron su participación en las Elecciones

Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz y líder de la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), fue proclamado el sábado como candidato a la presidencia para las elecciones de agosto de este año. Con esta nueva proclamación, suman al menos 10 candidatos que hicieron pública su intención de terciar los comicios presidenciales. En filas del oficialismo, controlado por el arcismo, aún no definen a su candidato; sin embargo, sectores sociales afines ya dieron el espaldarazo al presidente Luis Arce para postular a un nuevo término. Hasta el momento, son 10 las personas que han oficializado su candidatura de cara a los comicios venideros de agosto; cinco de estos fueron proclamados, entre los que se encuentran el médico coreano – boliviano Chi Hyun Chung, el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa.

– Morales: “Yo pensé que Lucho Arce, siendo economista, gobernaría mejor que Evo”

Evo Morales afirmó este domingo que el gobierno nacional carece de mando debido a los conflictos entre el presidente, el vicepresidente y los ministros, lo que, según él, deriva en una mala gestión reflejada en las encuestas de aprobación, donde Luis Arce se encuentra en los últimos lugares de calificación. Morales atribuyó también la baja calificación a los presuntos actos de corrupción cometidos en la administración pública y, como un tercer factor, señaló la «soberbia» de Arce. “En este momento no hay mando dentro del gobierno. Problemas entre el presidente, el vicepresidente y los ministros. Es como un apthapi sin dirección”, afirmó. Sostuvo que todas las investigaciones, estudios y encuestas reprueban rotundamente la gestión de Luis Arce. “Me arrepentí de haber sugerido, no he elegido, por si acaso”, manifestó Morales.

– Doria Medina visita a Jeanine Añez luego de cuatro años de intentos

Después de cuatro años de intentos, Samuel Doria Medina informó que pudo obtener el permiso para visitar a la expresidenta Jeanine Añez y conocer de primera mano su estado de salud y ánimo en su detención. “Después de cuatro años, por fin me dieron permiso para ver a Jeanine Añez. La visité para saber cómo está su salud y estado de ánimo”, declaró el empresario y político en sus redes sociales este domingo. Durante el encuentro, Doria Medina enfatizó que el Gobierno continúa intentando enjuiciar a Añez por la vía ordinaria, lo que él califica como un uso “servil” de la justicia, que considera está siendo utilizada para fines de persecución política. “El gobierno sigue queriendo enjuiciarla por la vía ordinaria, pero incluso la justicia servil se resiste a semejante transgresión de la ley. Siguen apretando la maquinaria de la persecución política”, afirmó.

– Expulsan al ministro de Educación de ampliado en Potosí que iba a analizar los contratos del litio

El ministro de Educación, Omar Veliz, y la diputada Elsa Ali, fueron expulsados del ampliado de la Central Única de Comunidades Originarias de Nor Lípez, en el que se estaba previsto analizar los contratos de litio con la china CBC y con la rusa Uranium One Group. En las imágenes compartidas en las redes sociales se observa el momento cuando se realizaba la presentación del encuentro y de repente un grupo de personas formadas como en marcha ingresaron al local y se dirigieron hasta la testera donde estaba Veliz. Las personas comenzaron a increpar al ministro Veliz que se encontraba sentado, hubo incluso algunos empujones, hasta que la autoridad fue bajada de la testera. “Cómo es posible que quieran socializar esos contratos cuando ya los tienen firmados”, reclamó una de las personas que rechazaba la presencia del ministro.

– Torres advierte que en la agenda de la Cámara de Diputados se tiene previsto el tratamiento de los contratos de litio

La diputada Mónica Torres advirtió este domingo, que en la agenda semanal del 17 al 23 de febrero de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa (ALP), se tiene previsto tratar la aprobación de los contratos de litio con el consorcio CBC (China) y Uranium One Group (Rusia), pese a que se señaló que quedaba suspendido hasta que se realice la socialización de los mismos. “Primero, siguen sacando convocatorias para socializar independientemente; también se ha visto por las redes de comunicación la agenda semanal, ésta contempla el tratamiento de los dos contratos tanto del contrato con China, como el de Rusia”, declaró. Por tanto, dijo que el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra está “mintiendo a la población”. Yujra aseguró este viernes que los contratos por el litio no serían considerados en tanto continúe la socialización.

– Ministro Gallardo protesta la politización del litio: todos se han vuelto especialistas

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, protestó que el tema de la industrialización del litio se haya vuelto un tema político, tras la aprobación de un contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chingo Hong Kong CBC. “Este es un tema técnico, de aspectos económicos, financieros, socioambientales, y no políticos. Sin embargo, actualmente lo que vemos es que todo el mundo opina del litio, todo el mundo se ha vuelto especialista”, fustigó en conferencia de prensa. Desde su aprobación en la Comisión de Economía Plural en la Cámara de Diputados hace dos semanas, la mayoría de los actores políticos se ha pronunciado al respecto, denunciando que es un acuerdo entreguista y desfavorable para el país. Gallardo dijo que hoy quieren “hacer bandera política”.

– Gobierno asegura que precio de la carne debe bajar a topes del pasado para reactivar la exportación

El precio del kilo de carne bajó en hasta 3%, pero debe llegar a los máximos del pasado, entre Bs 38 y Bs 40 en el kilo de la pulpa corriente, teniendo en cuenta el incremento de la oferta debido al cierre de las exportaciones, informó el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles. “Tenemos que llegar a ese precio, en el momento que baje considerablemente nosotros no tenemos ningún problema en liberar las exportaciones en el día, es decir, no le ponemos un periodo, sino, nos interesa que el precio de la carne baje”, explicó. El 5 de febrero se dispuso no autorizar la exportación de carne de res hasta tanto se normalice el precio y abastecimiento en el mercado interno. Según los datos oficiales esta decisión incrementó la oferta, sin embargo, el precio no bajó pese a los precios mínimos en los centros de remate.

– Defensa Civil reporta 28 fallecidos y 117.000 familias afectadas por las lluvias

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes reportó este domingo el fallecimiento de 28 personas y 117.000 familias afectadas por las intensas lluvias a nivel nacional. “El número de fallecidos subió a 28, 11 corresponden al departamento de La Paz. Son 83 los municipios afectados, 1.453 comunidades, 87.263 familias, 30.063 familias damnificadas y el total suma a 117.000 familias afectadas”, informó. Indicó que ocho departamentos están con daños considerables, excepto Oruro. Son 29 municipios que se han declarado en desastre municipal, de los cuales 24 corresponden al departamento de La Paz; y se registra 6 municipios declarados en emergencia municipal. El departamento paceño es el más afectado por las precipitaciones pluviales, luego está Chuquisaca, Potosí y Cochabamba.