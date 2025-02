El excapitán Lara afirma que las autoridades deben explicar ciertos beneficios que tenía Aldunate

Afirma que a la hora en la que sucedió el hecho de sangre la víctima debería estar en su puesto de trabajo en el Batallón de Seguridad Física Estatal de Santa Cruz; además, observa la calidad de vida que ostentaba.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El excapitán de la Policía Boliviana Edman Lara, mediante un video publicado en redes sociales, exigió al viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, dar explicaciones sobre las consideraciones que tenía con su excamarada José Carlos Aldunate, quien fue acribillado la pasada jornada cuando se disponía a llevar a su pequeña hija a su colegio, en un horario en el que debería estar presente en la unidad a la que fue asignado en la ciudad de Santa Cruz.

Aldunate tenía una amplia trayectoria en la institución del orden y formaba parte del grupo de seguridad del viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera. El extinto oficial contaba con vasta experiencia en unidades clave como inteligencia policial, la fuerza anticrimen, el grupo de operaciones especiales DACI y fuerza antidrogas; en la actualidad trabajaba en el Batallón de Seguridad Física en Santa Cruz y brindaba protección a la autoridad gubernamental cuando se encontraba en ese departamento.

El oficial policial fue asesinado en un ataque armado la mañana del miércoles en su domicilio en Santa Cruz; según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad cercanas, dos sicarios lo interceptaron cuando salía de su casa para llevar a su hija de 7 años al colegio; los atacantes no tardaron más de 30 segundos en ejecutarlo. El suceso tuvo lugar entre las avenidas Alemana y Beni, alrededor de las 8 de la mañana, horario en el que debería estar prestando servicios, cuestiona Lara.

“¿Qué hacía el capitán Aldunate de civil en horario laboral? Él estaba destinado en el Batallón de Seguridad Física Estatal, una unidad que cumple labores de seguridad en instituciones públicas, el horario laboral es de 08:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00, y es de uniforme. ¿Qué hacía de civil? ¿Qué hacía de barba? ¿Por qué no fue a formar todos estos días? Cuando cae abatido dentro de su vehículo, esa barba es por lo menos de tres semanas a un mes, que explique su comandante por órdenes de qué viceministro le daba permiso para que no forme y no haga servicio”, cuestiona el exuniformado en un video.

Asimismo, cuestionó el estándar de vida que exhibía la víctima debido a que el sector en el que moraba es uno de los más costosos de la capital oriental, además que el vehículo que manejaba es de alta gama cuyo precio asciende a decenas de miles de dólares, aunque posteriormente, de acuerdo con la información oficial, se supo que un fiscal le entregó el motorizado en calidad de custodio de ese bien incautado el cual habría sido robado en la República de Chile, según denuncian desde ese lugar.

“¿Qué hacía saliendo de una casa qué más o menos debe costar entre 400 mil y 500 mil dólares en la zona donde estaba viviendo, ¿será que el sueldo de capitán le da para tener esa casa y una vagoneta de 80 mil dólares? Y todavía con patente chilena, muy probable que también sea robada”, inquirió el también abogado, para añadir que solo se justifica una ausencia laboral si estuviese de baja médica o goce de vacaciones; empero, “sé por información de los policías de su propia unidad, que él estaba de servicio y que hace mucho que no va a formar”, puntualizó.

En tal sentido, subrayó la importancia de que se expliquen los motivos para que Aldunate no haya estado en su fuente laboral la pasada jornada cuando sucedió el crimen, así como días anteriores. “Ojalá que el viceministro (Jhonny) Aquilera explique, ojalá que el comandante (General de la Policía, Augusto) Russo explique cuál e la verdad y que hay detrás del asesinato de este capitán de Policía”, expresó.

Según las diligencias policiales, al menos 20 disparos impactaron en el vehículo de Aldunate durante el ataque perpetrado por lo sicarios. Las ráfagas se concentraron en tres puntos específicos: 5 disparos en el vidrio trasero, 5 disparos en la puerta lateral derecha y 10 impactos entre las puertas trasera y delantera izquierda. Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y el comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, se extreman esfuerzos para dilucidar el caso