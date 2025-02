El gobernador Aguilera responde a abucheos y acusa a Walter Chávez de “lavarles el cerebro”

Enfatizó que no se considera un traidor, sino que no estaría trabajando, por lo t anto, considera que las “minorías” no cambiarán el sentir de la población ni su forma de ser, tampoco una palabra doblegará a los cruceños que apuestan por la consolidación de su autonomía, su libertad y su democracia.

eju.tv / Video: DTV

El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, responsabilizó a Walter Chávez, exasesor del gobernador Luis Fernando Camacho, de influir en las autoridades departamentales y activistas que lo abuchearon durante los actos conmemorativos por los 200 años de la independencia del departamento cruceño. También calificó de “desinformados” a quienes lo tildan de traidor y reafirmó su lealtad con la población de su región.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Es Walter Chávez, todos lo conocemos y sabemos. Entonces, ahí está el resultado y creo que esto es un trabajo largo, que le ha lavado el cerebro a algunas personas, que en su inocencia y su falta de lectura no entienden de lo que se hace acá, que es trabajar para seguir construyendo día a día la democracia”, respondió ante la pregunta del porqué le gritaron traidor.

Enfatizó que no se considera un traidor, sino que no estaría trabajando, por lo t anto, considera que las “minorías” no cambiarán el sentir de la población ni su forma de ser, tampoco una palabra doblegará a los cruceños que apuestan por la consolidación de su autonomía, su libertad y su democracia.

Sobre el por qué cree que le dicen “traidor”, la autoridad departamental respondió que eso se debe a que están asumiendo como verdad una realidad construida por un extranjero, “que les lavó el cerebro” a algunas autoridades departamentales y que hace que se equivoquen en su accionar.

Durante esta jornada, con gritos como: ‘Aguilera traicionero’, o ‘Aguilera traidor’, fue recibido el gobernador cruceño, cuando se dirigía a participar de los actos conmemorativos por los 200 años de independencia del departamento oriental. Eso ocasionó que la autoridad y su comitiva vivieran un momento incómodo cuando hacían su paso por la plaza 24 de Septiembre, donde fue abucheado.