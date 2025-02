El Gobierno argentino analiza las medidas que tomará para tratar de explicar lo que pasó en la polémica con las criptomonedas

El presidente Javier Milei prometió una investigación profunda de lo sucedido y busca pasar página, mientras la oposición reclama un juicio político en su contra por haber promocionado $Libra en las redes sociales

Las autoridades nacionales todavía intentan que se aprueben en el Congreso los proyectos que envió el Poder Ejecutivo (Europa Press/Contacto/Juan Mabromata) eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El domingo por la tarde, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, encabezaron en el barrio porteño de Palermo una campaña de afiliación a La Libertad Avanza. No hubo durante aquel acto ni una sola mención de lo sucedido con $Libra.

A pesar de algunos rumores que indicaban que la actividad podría suspenderse, las cuentas del oficialismo en las redes sociales se encargaron de aclarar que la jornada proselitista se mantenía en pie.

Mientras tanto, durante todo este día, el presidente Javier Milei compartió videos y fotos de ese encuentro, junto con otros comentarios vinculados al crecimiento de la economía y a una reunión de Federico Sturzenegger, al frente de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Sin embargo, el mandatario nacional no hizo prácticamente ninguna referencia de lo que pasó con la criptomoneda, excepto por dos retuit: el primer comunicado del Gobierno al respecto y una opinión de su subsecretario de Prensa, Javier Lanari, en el que acusó a la oposición de utilizar el tema políticamente.

El primer mensaje de Milei luego de eliminar su tuit sobre $Libra (@JMilei/X)

Por estas horas, en el círculo íntimo del jefe de Estado responsabilizan de la presunta estafa a distintos actores privados involucrados en el denominado “Viva la libertad project”.

Uno de los principales apuntados es Hayden Davis, fundador de Kelsier Ventures, empresa que impulsó la mencionada criptomoneda y que el pasado 30 de enero se reunió con Milei en la Casa Rosada.

“Chorro hijo de mil puta, te voy a hacer mierda personalmente. Acordate de mí. La puta que te re mil parió”, comentó el jefe del bloque de LLA en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, en el video que publicó el especialista en blockchain intentando explicar lo ocurrido con $Libra.

Asimismo, Lucas Sagaz Luna, otro dirigente del oficialismo, también cercano al influyente asesor Santiago Caputo, escribió: “Animate a volver a pisar Argentina, colorado. La vas a parar de pecho como Ron Wesley”.

Ahora, Milei dio intervención a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno, incluido él mismo.

Además, anunció la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que funcionará bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, y que tendrá la función de analizar el caso.

El comunicado emitido por parte de la Oficina del Presidente

En las próximas horas, es probable que se comunique, como primera medida, la decisión de rastrear quiénes fueron, específicamente, las personas que tuvieron las mayores ganancias con este negocio.

La intención del Poder Ejecutivo es mostrar que no hubo ningún integrante del Gabinete involucrado ni, mucho menos, beneficiado con esta operación, en la que los estafadores se hicieron con unos 100 millones de dólares en apenas unas horas, según algunas estimaciones.

La Casa Rosada está trabajando junto a un grupo de especialistas en la materia y abogados -entre los cuales está Francisco Oneto, ex candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza-, para conocer las implicancias legales del tuit de Milei y denunciar a los responsables del hecho.

En el entorno del Presidente empezó a circular que quienes podrían estar implicados son algunas personas que tuvieron relación con KIP Protocol, la empresa al frente del proyecto que lanzó $Libra, pero que ya no figuran como parte de la firma.

Se trata de Teo Jun Hao, Lisa Zhou y Josephine Nguyen, quienes aparentemente cumplían diferentes roles dentro de la compañía. De hecho, en sus perfiles de LinkedIn los primeros dos aparecen como jefe de Operaciones (COO, por sus siglas en inglés) y líder del área de Crecimiento, respectivamente.

“Invertí en Kip Protocol en febrero de 2024 y los apoyé como inversora. Sin embargo, no estuve involucrada en el desarrollo de $Libra y no estaba al tanto de su progreso. Espero que eso aclare las cosas”, escribió, en tanto, Nguyen, en su cuenta de X.

Milei junto a Julian Peh, fundador de Kip Protocol

Por otra parte, un sector del oficialismo también acusa un presunto “tráfico de influencias” por parte de algunos miembros de esa empresa que habrían pedido sobornos a otros traiders para tener una reunión con el Presidente, durante un evento denominado Tech Forum.

“A mí no me preocupa tanto la meme coin, me preocupa más que Kip Protocol trabaja con la Ciudad de Buenos Aires y tiene un convenio con la UTN”, comentó a Infobae un dirigente libertario.

Juicio político y sesiones extraordinarias

En paralelo, el Gobierno mira con atención el pedido de juicio político que hizo el kichnerismo en medio de este conflicto y de las negociaciones por los proyectos que se enviaron para ser tratados en sesiones extraordinarias y que todavía deben ser votados en el Senado.

Después de haber recibido media sanción en Diputados, iniciativas como la suspensión de las PASO, la ley anti mafia, el juicio en ausencia y los regímenes de reiterancia y reincidencia, tienen que pasar por la Cámara alta.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, se prepara para convocar a sesión para el próximo jueves, momento en el cual también se discutiría el pliego de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia.

En este escenario complejo, en el que La Libertad Avanza es minoría y necesita del apoyo de otros bloques, aparece el pedido de juicio político por la promoción que hizo Milei a $Libra.

Sin embargo, la comisión en Diputados que debe analizar esa solicitud, continúa acéfala, ya que nunca se resolvió la disputa entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine, que reclaman el puesto para ellas mismas.