El litio se convierte en una de las banderas de las propuestas de los precandidatos presidenciales

Una máquina trabaja en uno de los yacimientos de litio en Uyuni. Foto: EFE

Boris Bueno Camacho / La Paz

Tuto Quiroga anticipa que el litio y el hierro pasarán en acciones a manos de los bolivianos; Reyes Villa dice que el próximo gobierno debe darle uso al litio; y, Morales denuncia al Gobierno por pisotear la Constitución al ‘entregar el litio a extranjeros’. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Tuto Quiroga anticipa que el litio y el hierro pasarán en acciones a manos de los bolivianos

El precandidato presidencial por la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, anunció este sábado en Tarija que el litio, el hierro y el gas serán propiedad de todos los bolivianos mayores de 18 años a través de acciones populares, las cuales serán gestionadas mediante un fondo de inversión. Quiroga explicó que su propuesta consiste en que estas empresas ya no sean administradas por el gobierno de turno, que habitualmente firma contratos en las últimas etapas de su gestión, contratos que suelen ser desconocidos, leoninos y ampliamente rechazados por la población. En horas precedentes, el exmandatario presentó en La Paz su plan de salvación económica, con el objetivo de sacar al país de la crisis y evitar la quiebra, situación que ya había anticipado años atrás, cuando alertó sobre la inflación, devaluación, escasez de carburantes y dólares, y el desempleo.

– Reyes Villa dice que el próximo gobierno debe darle uso al litio

El precandidato presidencial Manfred Reyes Villa fue proclamado la noche de este sábado en el coliseo cerrado de la ciudad de La Paz, donde afirmó que el próximo gobierno deberá definir el destino del litio, un recurso estratégico que ha cobrado protagonismo en el discurso electoral. El evento político contó con la presencia de concejales afines al alcalde Iván Arias, entre ellos el edil Jorge Dulón, quien publicó en sus redes sociales su participación en la proclamación. También estuvo presente la concejal Lourdes Chambilla, junto al líder de su agrupación política Somos Pueblo, aliado de Arias. Reyes Villa advirtió que el país ha visto una drástica reducción de sus reservas internacionales, al punto de enfrentar la escasez de gas, la falta de recursos para la compra de combustibles y la carencia de dólares, factores que afectan la economía nacional.

– Morales denuncia al Gobierno por pisotear la Constitución al ‘entregar el litio a extranjeros’

El expresidente Evo Morales acusó al Gobierno de pisotear la Constitución y de ignorar “las protestas de la gente y los cuestionamientos técnicos y jurídicos de especialistas” al continuar “firmando más contratos para entregar el litio a extranjeros”. En un post en X, Morales recordó que, “tal como ordena la Constitución, todo gobierno debe consultar primero a los bolivianos sobre la explotación de nuestros recursos naturales y debe hacerlo respetando la soberanía nacional y garantizando el beneficio para las mayorías”. Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) confirmó el jueves que cuatro empresas ya firmaron convenios preliminares y se encuentran en fase de prueba tecnológica para evaluar la viabilidad de sus métodos de extracción en los salares del país, seleccionadas mediante un proceso de evaluación técnica iniciado en 2021 y 2023.

– Gobierno desafía a presentar propuestas a quienes se oponen a los contratos del litio

Los sectores políticos y cívicos que se oponen a los contratos para la industrialización del litio deben ser capaces de plantear propuestas y no quedarse en la crítica y ataques, desafió el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz. “Si no están de acuerdo (con los contratos) ¿Qué proponen? ¿Cuál es la propuesta? Si hay algo que ha caracterizado a los políticos de oposición es solamente el criticar y atacar. Algunas instituciones aprovechan este espacio para su proyección política”, cuestionó. Actores políticos y grupos del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se oponen a los contratos firmados con la empresa rusa Uranium One Group, para montar una industria y producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, utilizando tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), con una inversión superior a los $us 970 millones.

– Estudio técnico definirá uso del agua y consulta previa en contrato de litio con CBC

El contrato de litio firmado entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino Hong Kong CBC incluirá un estudio técnico de ingeniería a detalle para definir el uso del agua, su reciclaje y la micro localización de dos plantas industriales en el Salar de Uyuni. Así lo explicó este sábado el presidente de YLB, Omar Alarcón, quien destacó que este estudio es el primer paso para garantizar la viabilidad del proyecto y cumplir con los requisitos ambientales, incluyendo la consulta previa con las comunidades afectadas. «El estudio a diseño final entregará los datos precisos de cuánta agua se va a utilizar, cuánta agua se va a reciclar; también la cantidad y calidad de residuos, y eso sirve para tramitar la Licencia Ambiental, que definirá dónde y cómo se realizará la consulta previa», afirmó Alarcón, citado en una nota de prensa de YLB.

– Luis Fernando Camacho está de cumpleaños, precandidatos le auguran una pronta libertad

El sábado, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho celebró su cumpleaños 46 cumpliendo detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro en La Paz. Políticos de oposición utilizan las redes sociales para expresar su solidaridad y auguran una pronta libertad. “Feliz cumpleaños Luis Fernando Camacho. Última vez que lo pasas secuestrado, tu próximo lo celebramos en #SantaCruz, en una #Bolivia libre”, escribió Jorge Tuto Quiroga, precandidato presidencial. Otro precandidato que lo felicitó fue Manfred Reyes Villa, quien califica su detención como un secuestro injusto, que no ha logrado doblegar su espíritu de lucha. También se manifestó en las redes sociales, Samuel Doria Medina, quien recordó que Camacho celebra un año más de vida lejos de su tierra y de su familia, prometió dárselo luego de ganar las próximas elecciones.

– Bolivia se consolida como tercera economía más inflacionaria

Bolivia, se consolida como la tercera economía más inflacionaria de Latinoamérica y el Caribe, con una inflación del 1,95% mensual y una interanual del 12,03% a enero de 2025, que son cifras históricas elevadas; la primera, la más alta en los últimos 33 años y la segunda en los últimos 29 años. El pasado 13 de febrero, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (Indec) dio a conocer sus datos inflacionarios del mes de enero de 2025, los cuales reflejan que su inflación mensual fue del 2,2% (la más baja en los últimos 5 años) y que la interanual (12 meses) fue del 84,5%. En cambio, Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) indicó que la inflación mensual fue del 7,9%, mientras que la anual de 91,3%, derivada del alza de precios en su economía y la suba de precio del dólar en un 7%.

– Precio de la carne: ganaderos lanzan plan de abastecimiento, mientras el Gobierno anuncia una industria cárnica estatal

Frente al incremento del precio de la carne, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) trazó una hoja de ruta para fortalecer al sector ganadero de ese departamento y abastecer la demanda interna. Frente al mismo problema, el gobierno anunció este sábado la primera industria cárnica estatal, en el departamento de Beni. En un comunicado, Fegasacruz informó que los productores cruceños se comprometieron a aumentar significativamente la producción de carne con animales de mayor peso, “tanto para satisfacer la demanda interna como para impulsar las exportaciones y generar mayores ingresos para el país”. El sector presentó un plan en el que se busca el incremento del peso promedio de los animales en la misma área, lo que permitirá aumentar la oferta de carne en el mercado interno y generar excedentes para la exportación.

– Incrementar actividad del turismo en Salar de Uyuni puede generar $us 2.000 millones

Aumentar la actividad del turismo en el Salar de Uyuni puede impulsar un gran movimiento económico y puede generar más ingresos que por la explotación del litio en la región, cuya actividad está en debate por los cuestionados contratos suscritos por el Gobierno con empresas rusas y chinas. Más de 2.500 turistas extranjeros y nacionales visitan diariamente el Salar de Uyuni, en Potosí. Los datos publicados se basan en los registros de la Reserva Eduardo Avaroa y la mancomunidad de Incahuasi. El Salar de Uyuni es el desierto de sal más alto y grande del mundo, con una extensión de 12.000 kilómetros cuadrados. Además, tiene la mayor reserva mundial de litio del continente. El director de Probioma, Miguel Crespo, escribió que con el turismo en Uyuni pueden ingresar al país más de 2.200 millones de dólares anuales.

– Dunn: Claramente la inflación llegará a los dos dígitos hasta mediados de año en el país

La inflación del mes de enero de este año, registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) alcanzó a 1,95%. Tomando en cuenta esta cifra, hasta mediados de año, llegará a los dos dígitos prevé el analista económico, Jaime Dunn. “La inflación es esencialmente un tema monetario, entonces tenemos factores importantes, hay inflación por costos de importación, los productos vienen con precios mucho más caros, más del 40% en algunos casos. Bolivia importa casi el 70% de sus insumos, la industria manufacturera también, y esto se traduce en costos al final”, afirmó. Bolivia cerró el 2024 con una inflación acumulada de 9.97%, la más alta desde 2008, cuando el país registro una inflación del 11.8%. La meta anual de inflación prevista por el gobierno para el 2024 en el Presupuesto General del Estado (PGE) fue del 3,6%.