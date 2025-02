El Ministro de Hacienda chileno defendió al gobierno de Boric por tomar USD 3.500 millones de excedentes del litio

Mario Marcel justificó la controvertida transferencia asegurando que compensó “menores ingresos en otras partes”

La oposición no quedó conforme y evalúa un juicio político contra el ministro de Hacienda, Mario Marcel.





Fuente: infobae.com

El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, tuvo que interrumpir sus vacaciones y este jueves salió a defender las controvertidas transferencias hechas entre 2023 y 2024 por un total de USD 3.500 millones desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) a su cartera -habidos gracias a los excedentes del litio-, a fin de “cuadrar la caja fiscal”.

El traspaso, revelado en un reportaje de The Clinic, fue ácidamente criticado por la oposición que lo tildó derechamente de “manotazo” y tiene por las cuerdas también a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez.

Así las cosas, el jefe de la billetera fiscal partió valorando en un punto de prensa la investigación al respecto anunciada por la Contraloría y explicó que “si uno tiene excedentes en una parte del sector público y no los usa para financiar otra parte, va a tener que endeudarse más”.

Con tono didáctico, Marcel aclaró que “entre el 2022 y el 2023 se recaudaron alrededor de USD 5.400 millones adicionales como consecuencia del mayor precio del litio (…). Durante el año 2023 hubo otros componentes de ingreso que fueron menores a lo presupuestado, y los ingresos mayores del litio compensaron esos menores ingresos en otras partes de la recaudación”.

“Entonces, en virtud de esto, se solicitó a la Corfo integrar USD 3.400 millones de ese total al Tesoro Público, es decir, USD 2 mil millones menos de lo que ingresó por el mineral. En otras palabras, se le solicitó reintegrar menos dinero del extra que ingresó por los mayores ingresos del litio”, detalló.

Según el secretario de Estado, “los fondos satisfacieron la necesidad de financiamiento fiscal y se cerró el año con un cumplimiento de 100% del gasto presupuestado” y también que “el traspaso de excedentes de Corfo cumplió con todos los requerimientos institucionales”.

Finalmente, Marcel apuntó que el patrimonio financiero de la Corfo «se ha multiplicado por 10 durante la actual administración”, y que “estas operaciones fueron ampliamente convenientes para el sector público como un todo, porque permitieron evitar elevar el endeudamiento, evitar aumentar el pago de intereses y evitar un deterioro en el patrimonio fiscal”, remató.

De paso, el Secretario de Estado blindó a su subalterna, la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, asegurando que “se está pidiendo su salida por hacer lo correcto”.

La Corfo es un organismo que fomenta el emprendimiento y la innovación en pequeñas y grandes empresas y financió en parte, por ejemplo, la fabricación del primer bus a hidrógeno verde hecho en Chile.

Oposición evalúa juicio político

Sin embargo, las explicaciones del Ejecutivo no dejaron conforme a la oposición. Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón llamó al ministro Marcel a no esgrimir “la excusa de que las críticas que recibe es por coyuntura electoral. Lo que dicen los exvicepresidentes de Corfo (…) es una alerta sobre la mala planificación fiscal, el déficit fiscal es un dato objetivo, lo que dicen los economistas sobre el déficit y los de Corfo son opiniones con argumento”.

De la misma opinión fue el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, quien sostuvo que “el Gobierno del Presidente Boric está muy enredado (…) Los chilenos quieren saber en qué se están gastando sus impuestos y el ministro Marcel se ve cada vez más complicado con las cifras. Los números no les dan y sería gravísimo que estén manipulando las cifras y las finanzas públicas para poder ocultar el desastre fiscal que han generado”.

Por su parte, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Felipe Donoso criticó que “el ministro Marcel no logra explicar nada (…) Nos dice que se gastó la plata del litio en seguridad ¿Los chilenos tienen más seguridad? Es la pregunta. ¿Qué se gastó en salud? No hay mejor salud de los chilenos y las listas de espera crecen. ¿Qué se gastó en vivienda? No hemos cumplido la meta habitacional del mismo Gobierno (…) Este Gobierno se acostumbró a gastar más de lo que tiene», sentenció.

Finalmente, el jefe de la bancada del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, anunció que su partido está evaluando una acusación constitucional contra el ministro Marcel, asunto que fue confirmado por varios otros diputados como Cristhian Moreira (UDI).

“Las acusaciones constitucionales son herramientas que proporciona la constitución, por lo cual siempre se pueden estar evaluando como mecanismo, incluso contra el ministro de Hacienda, pero lo que el ministro Marcel debe reconocer a la brevedad, y dejar de buscarle la quinta pata al gato, es que en todo este caso hay desprolijidades y las explicaciones tienen que ser aún mayores”, sentenció el legislador.