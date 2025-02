El TSE rechaza el registro de la directiva del FPV, partido que se alió a Evo, y pide convocar a nuevo Congreso

Fuente: lostiempos.com

«La Sala Plena, por mayoría de sus miembros, ha decidido rechazar el resultado de esa elección que hubieran hecho», explicó en una entrevista con Fama Poder y Ganas.

El FPV firmó un acuerdo político con Evo Morales para participar en las elecciones generales del 17 de agosto. El pacto establece que el exmandatario irá como candidato a la presidencia pese a los impedimentos legales que tiene.

De acuerdo con Ávila, los militantes del FPV incumplieron tres disposiciones de su propio Estatuto durante la elección de su directiva en la Convención Nacional Extraordinaria de diciembre de 2024.

Según el informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), que acompañó la elección, se «constató que la Convención Nacional Extraordinaria para la elección del Jefe Nacional, 1er. Subjefe Nacional y 2do Subjefe Nacional del FPV, no fue dirigida por el jefe nacional del partido (Eliseo Rodríguez) (, (Art. 74 inc. j) sino por el señor René Henry Rodríguez Calle, Delegado Nacional del FPV al TSE, quien presidió desde el inicio la convención».

Asimismo -se lee en el documento- «se observó que la elección de la Mesa Directiva de la Convención Nacional Extraordinaria no fue elegida por mayoría absoluta de votos de los miembros titulares de la convención (Art. 55 núm. 1 del estatuto), sino de manera nominal. Por lo tanto, el partido político Frente para la Victoria no cumplió el Art. 55 núm. 1) y Art. 74 inc. j) del Estatuto Orgánico del FPV».

En esa Convención fueron electos como integrantes de la dirección nacional del FPV Eliseo Rodríguez Pari (jefe nacional), Marlene Susan Rodríguez Calle (primera subjefa nacional) y René Henry Rodríguez Calle (segundo subjefe nacional), todos con un vínculo familiar.

Con la decisión asumida, el FPV tiene que volver a convocar a una Convención Nacional Extraordinaria para elegir a su nueva directiva respetando su propio estatuto.

No obstante, el dirigente René Rodríguez, hijo del jefe del FPV, descartó la posibilidad de llamar a un nuevo encuentro y señaló que el TSE no cumplió el artículo 24 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas que establece que el ente electoral debe pronunciarse sobre el cambio de directiva en 30 días después de recibir el informe del partido sobre la Convención Nacional.

Rodríguez dijo que presentaron el informe de la Convención Nacional el 27 de diciembre de 2024 y que hasta la fecha no recibieron ninguna notificación del TSE.

Ávila replicó que «que las organizaciones políticas deben dar el ejemplo de cumplir su propia normativa» y que ése «es el camino, no sólo fácil, sino el correcto».

«Nosotros el día de ayer, al emitir este pronunciamiento, hemos emitido una resolución fundamentada, motivada, con la cual se le va a notificar a esta organización política. Y la organización política está en su derecho, como lo ha hecho el MAS, como lo ha hecho el MNR y ADN de tratar de impugnar nuestras resoluciones, y corresponderá a nosotros argumentar por qué hemos tomado esa decisión, pero, repito, el plazo (para que renueven sus directivas) es el 20 de marzo», explicó el vocal.

Pese a la postura del TSE, Rodríguez afirmó que el FPV, que firmó un acuerdo político con Evo Morales, no tiene ningún impedimento para participar en las elecciones generales del 17 de agosto.

A propósito, Ávila apuntó que el TSE definirá el 20 de marzo qué pasará con las organizaciones políticas que no cumplan hasta entonces con la renovación de la directiva y con la adecuación de sus estatutos a la Ley 1096.