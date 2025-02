Eliminan la pirotecnia y recomiendan cinco medidas para el Carnaval de Oruro, entre ellas el no abuso del alcohol

«No excesos, no ensuciar, no al racismo, no a la discriminación y no a la violencia» piden desde la asociación de conjuntos folklóricos.

Por Fernando Chávez Virreira Bailarinas en el último convite de este domingo en Oruro. Foto: APG • Sociedad Fuente: https://www.vision360.bo/ Ángel Arancibia, presidente de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, anunció este domingo que dentro de la «política amigable» con las mascotas se eliminó la pirotécnica en la entrada del próximo sábado; recomendó a la población no abusar del consumo de bebidas alcohólicas y mantener un clima de paz, entre otros consejos. eju.tv



“Disfruten de esta hermosa muestra devocional y folklórica, pero con estas recomendaciones: sin excesos en las bebidas alcohólicas, no ensuciemos Oruro, no al racismo, no a la discriminación y obviamente no a la violencia, si sabemos cumplirlas este será el carnaval más empático del mundo. Hemos prohibido la pirotecnia porque todas las mascotas deben ser partícipes”, expresó el directivo, en declaraciones a Panamericana. Este domingo se realiza en Oruro el último convite previo a la entrada del próximo sábado, cuando 50 mil danzarines renovarán promesas. “Es el mejor carnaval del mundo; la seguridad para la entrada del sábado está garantizada por el ‘plan magistral’ del ministro de Gobierno. Los hoteles están a tope”, informó Arancibia. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Alrededor de 50 mil danzarines van a hacer su paso por la explanada, tres kilómetros y medio de pura fe y devoción”, añadió. “Este es un orgullo de todos los bolivianos y pronto estaremos hablando de Oruro como la capital folklórica de todo el mundo”. Según adelantó el directivo, “todos los hoteles están a tope” para el próximo sábado, porque “el orureño es así” y muchas casas también han habilitado espacios a través de Airbnb. Además, adelantó que llegarán a esa ciudad decenas de influencers y tiktokers, uno de ellos (no especificó) con más de 50 millones de seguidores, lo que será un beneficio para la promoción del Carnaval de Oruro a nivel mundial.