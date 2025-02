¿Emmanuel Macron consiguió razonar con Donald Trump?

Pequeñas pero alentadoras señales de que Estados Unidos no abandonará por completo a Ucrania

Fuente: infobae.com

Ante el colapso de la alianza transatlántica, los atónitos líderes europeos iniciaron esta semana un esfuerzo diplomático para salvar lo que queda de ella y tratar de alejar a Donald Trump del abismo por Ucrania. El 24 de febrero, Emmanuel Macron, el presidente francés, viajó a Washington tres días antes de la visita prevista del primer ministro británico, Sir Keir Starmer. Macron pasó tres horas con el presidente estadounidense y afirmó después que las conversaciones habían dado como resultado “pasos sustanciales” hacia adelante.

Los puntos de partida de los dos presidentes difícilmente podrían ser más diferentes. Macron, junto con otros líderes europeos, considera que la seguridad de Ucrania frente al expansionismo ruso es primordial. “La paz”, dijo el presidente francés, de pie en la Casa Blanca junto a su anfitrión estadounidense, “no debe significar una rendición de Ucrania”. Por su parte, Trump ha llamado a Volodimir Zelensky, el presidente de Ucrania, un “dictador”, y la semana pasada organizó conversaciones directas con los rusos que excluyeron a Zelensky y a los europeos. Sentado junto al presidente francés, Trump se negó rotundamente a llamar dictador a Vladimir Putin y dijo: “No uso esas palabras a la ligera”.

Macron parecía cautelosamente optimista sobre su visita a la Casa Blanca. Una de las razones es que, según su relato, Trump aceptó alguna forma de “respaldo” estadounidense para cualquier posible despliegue futuro de fuerzas europeas para ayudar a mantener la paz en Ucrania. No quedó claro qué podría significar exactamente esto, pero Macron llegó a llamarlo un “punto de inflexión”; Trump no corrigió a su invitado.

Durante varias semanas, Francia y Gran Bretaña han estado discutiendo formas de formar una coalición de fuerzas de paz europeas y aliadas que podrían ser enviadas en caso de que se llegue a un acuerdo de paz que sea aceptable para Ucrania. Esto formaría parte de una garantía de seguridad europea contra una futura agresión rusa, pero solo podría ser creíble con el apoyo militar y de inteligencia estadounidense. Tal vez esto sea algo que Trump podría contemplar, en particular si está vinculado al acuerdo de minerales críticos que espera alcanzar con Ucrania.

La segunda razón es que Trump ahora sugiere que Putin, contrariamente a sus comentarios públicos, no se opondría a que hubiera fuerzas de paz europeas en Ucrania. “Lo aceptará. Le he hecho esa pregunta”, dijo el presidente estadounidense antes de sus conversaciones con Macron. El presidente francés subrayó que no se enviarían tropas europeas al frente ni directamente al combate. Sin embargo, esa fuerza sería necesaria para ofrecer “seguridad” a Ucrania y garantizar que “se respete la paz”. Sería parte del esfuerzo de Europa por gastar más en su defensa.

Es demasiado pronto para decir si los pequeños pasos adelante que Macron afirma haber dado tendrán sentido. La palabra de Trump vale lo que vale. El presidente estadounidense habló con relativa moderación durante su conferencia de prensa con Macron, elogiando a su homólogo francés; Macron se aseguró de agradecer y halagar a su anfitrión. Sin embargo, ese mismo día, para consternación de sus aliados, Estados Unidos votó con Rusia en contra de una resolución de la ONU que condenaba la invasión rusa de Ucrania.

Mientras los europeos se apresuran a responder al cambio radical del orden de seguridad de posguerra en su continente, por fin parecen estar tomando en serio la gravedad de la situación. Macron, que antes era partidario de la diplomacia unilateral, esta vez habló con 30 líderes europeos y aliados antes de su visita a Washington y ha trabajado estrechamente con Gran Bretaña en los planes de seguridad. “Aunque la idea de que Estados Unidos apoye una fuerza de paz europea sea solo implícita”, dice Mujtaba Rahman, director ejecutivo para Europa de Eurasia Group, una consultora de riesgos, “Macron ha sido capaz de hacer avanzar la conversación de una manera bastante productiva”. La visita de Starmer será la próxima prueba de si hay algo más que palabras detrás de esto.