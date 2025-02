Encuesta: Andrónico captaría más votos si se muestra como candidato de unidad independiente de Evo

Según una encuesta de Diagnosis, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, tiene la opción de captar más votos, si es que se muestra como postulante de unidad del MAS alejado del expresidente Evo Morales

En medio de posiciones encontradas entre evistas, para la designación de su candidato presidencial con miras a las elecciones de agosto, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, tiene la opción de captar más votos, si es que se muestra como postulante de unidad del MAS alejado del expresidente Evo Morales, según una encuesta de Diagnosis.

Según uno de los resultados de la encuesta, Rodríguez subiría su intención de voto actual, del 10%, al 39% si es que se muestra independiente de Morales. Sólo el 6% consideró que votar por él sería “traicionar” al expresidente. En el otro frente, el 41% de los encuestados indicó que no votaría por él porque “es la continuidad del MAS en el Gobierno”. El 14% señaló que no sabe o no responde.

La ficha técnica del estudio señala que el trabajo de campo fue realizado entre el 25 y 26 de enero. El universo fue de hombres y mujeres de 18 a 65 años. La muestra llegó a las 1.800 encuestas en las áreas urbana y rural de los nueve departamentos. El margen de error muestral es de +/- 2,31%. El método empleado son encuestas presenciales en hogares, en soporte digital.

“Andrónico tiene una importante posibilidad de presentarse como ‘candidato de unidad’ del MAS. Si su intención de voto actual es del 10%, la misma podría crecer hasta el 39% si cumple dos condiciones: si se presenta como un líder INDEPENDIENTE DE EVO, y si se presenta como alguien que puede superar la crisis económica” (sic), señala una de las conclusiones de Diagnosis.

En ese sentido, añade la encuestadora, la estrategia de Andrónico de ser el candidato nombrado por las organizaciones sociales, con la venia de Evo, no es la más adecuada de cara a sus potenciales electorales. “Necesita distanciarse del jefazo”, advierte.

En las últimas semanas, Rodríguez obtuvo el respaldo a su candidatura de diferentes sectores evistas. Una muestra de la división que generó este apoyo en esa facción del MAS es lo sucedido en Santa Cruz el fin de semana, cuando representantes como Darwin Choquerive y el exalcalde Mario Cronenbold hablaron del “plan B Andrónico”, ante una eventual inhabilitación de Morales, aspecto que fue calificado como “traición” a Morales por el dirigente Reynaldo Ezequiel.

“El principal atributo de Andrónico es la RENOVACIÓN. A partir del mismo, su imagen resulta atractiva para los jóvenes; sobre todo para los jóvenes menores de 35 años de clases bajas, que, a pesar de haber votado por el MAS en los últimos años, no se identifican ni con Evo, ni con Arce”, añade el estudio de Diagnosis.

Al hacer un análisis más amplio, Diagnosis sostiene que una eventual candidatura de Andrónico perjudicaría principalmente a Arce, antes que a Evo, ya que los votantes del primero tienen más posibilidades de migrar hacia el Presidente del Senado. Al tender a unificar el voto masista.

Por otra parte, al hacer una relación con los partidos que estén en el otro frente, el estudio de Diagnosis halla que esta candidatura sería una amenaza también para las oposiciones, que hasta ahora no encuentran el camino para concentrar el voto antimasista. “De ahí que el 57% de los entrevistados de Diagnosis (masistas y no masistas) creen que con Andrónico el MAS tiene importantes posibilidades de reproducir su poder estatal”, añade.