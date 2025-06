Vendedores de comida afectados por la escasez de insumos y el precio elevado de varios productos

Fuente: Unitel

El sector de los vendedores de comida se encuentra muy afectado a consecuencia de la escasez de algunos productos y los precios elevados. En los mercados de Cochabamba, los comerciantes aseguran que solo encuentran insumos con costos por encima de lo normal.

“Encontramos (aceite) pero muy caro, 125 (Bs) de cinco litros, el pollo igual a 30 ha llegado el kilo, no encuentras más baratos”, señaló una de las vendedoras a UNITEL.

El sector además cuenta que muchos de ellos se vieron obligados a cerrar por una semana y no atender al público debido a que no tenían varios insumos para preparar sus platos.

“La anterior semana no hemos salido ninguna porque no había ni pollo, ni aceite, ni fideos. Por ejemplo, hacíamos con arroz, chuño, fideos, ahora ya no hacemos con fideos, solo chuño y arroz”, manifestó.