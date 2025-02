Eva Copa revela que “nunca” estuvo inscrita en el MAS y apunta a la Presidencia

«He decidido retirarme de la Alcaldía”, afirma la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, en referencia a su futuro electoral. No obstante, asegura que esa decisión no implica su retiro de la política.

Con la consolidación de Morena, su partido político, la alcaldesa Eva Copa comienza a pensar en su futuro político. Uno de los anuncios que ha lanzado en pasadas horas tiene que ver con sus aspiraciones electorales: No volverá a postular a la Alcaldía de El Alto, que a la fecha gobierna, pero tiene en mira la Presidencia del país.

En ese ínterin reveló que nunca estuvo inscrita en el Movimiento Al Socialismo (MAS), fórmula por la cual llegó a la Cámara de Senadores.

“Yo creo que ya he cumplido mi ciclo de alcaldesa en la ciudad”, señaló Copa en una entrevista con radio Fides.

“Mi ciudad es una ciudad que me ha dado tantas oportunidades y voy a estar eternamente agradecida con ella, me ha dado su hombro para llorar en momentos muy duros y creo que eso es lo mejor que me voy a llevar de mi ciudad”, señaló a manera de reflexión.

“Me ha dado ese espaldarazo. Sin tener partido, sin tener plata, gané (las elecciones) con un porcentaje que jamás pensé que iba a ganar”, indicó en referencia a los resultados de las elecciones subnacionales que ganó en la ciudad de El Alto para llegar a ser su alcaldesa.

En su juicio, va cumpliendo en su gestión edil con todo lo comprometido en la campaña electoral y es hora de que otra persona ocupe su cargo.

Gestión

“Creo que he dado el 100% de mí, he cumplido con todo el plan Ajayu que he presentado, creo que ahora le toca a otros estar en ese lugar”, señaló.

¿Cuál será su futuro? “Es muy pronto para ver ahora a qué optaría, si a la Gobernación o a las nacionales sin haber concluido todavía algunos objetivos que tengo pendientes”, respondió Copa.

En ese marco, anunció: “Yo he decidido retirarme de la Alcaldía”.

Futuro

No obstante, argumentó que esa decisión no implica su retiro de la política.

“De la política no me voy a retirar, me gusta la política, sería bien hipócrita decir que no lo voy a hacer. A mí me gusta. Así yo no sea una actriz principal o no esté mediáticamente no significa que me voy a alejar, hay que seguir empujando, seguir impulsando a las mujeres a que se animen”, sostuvo.

El futuro de Copa ahora está vinculado al Movimiento de Renovación Nacional (Morena), el proyecto político que impulsa con otros actores políticos alteños y de otras regiones.

Indicó que en su nuevo partido político están funcionarios ediles y “gente de Damián Condori”, el gobernador de Chuquisaca.

¿Aspira a la Presidencia del país? Ante esa interrogante, Copa respondió con otra pregunta: ¿A quién no le gustaría?

“Yo no me voy a apresurar como los demás, yo creo que hay el tiempo para evaluar, para analizar, saber cuáles son los perfiles y cuál es la percepción de la gente, todo puede pasar, esto es como el fútbol”, dijo.

En ese marco, añadió: “Yo quiero muchas cosas, pero sé que no todo se puede en esta vida; quién no puede querer (postular a la Presidencia), yo creo que todas las mujeres, si es para hacer cambios y trabajar con un equipo ético y moral, que te ayude a lograr tus objetivos, pues, adelante”.

Inscripción en el MAS

Copa también detalló el proceso de recolección de adhesiones para que Morena logre su personalidad jurídica. En ese marco, dijo que su militancia le pertenece a esa frente y reveló que “nunca” estuvo inscrita en el MAS.

Detalló que cuando tramitaba su certificado de militancia descubrió que estaba inscrita en Venceremos, el partido de un exconcejal alteño.

“Yo pensé que estaba inscrito en el MAS, pero no, había estado inscrita en el otro”, dijo y explicó que nunca llegó a registrarse en el partido azul porque fue “invitada” como representante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

“No me inscribí porque era invitada. Yo nunca estuve inscrita en el MAS. Me invitaron por la universidad, no porque era militante del MAS”, sostuvo.