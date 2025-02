Evo dice que «un Ministro» le propuso borrar todos los procesos en su contra si deja su candidatura

El exjefe del MAS señaló que el Gobierno le inicia procesos porque lo considera un «rival político».

El exjefe del MAS Evo Morales aseguró este viernes que «un Ministro» de Estado le envió un mensaje en el que le proponía borrar todos los procesos abiertos en su contra, con la condición de que deje de lado su candidatura.

«Quiero que sepan, un Ministro ha hecho llegar un mensaje: ‘Si Evo no es candidato, se van a acabar los procesos y vamos a liberar a todos los detenidos’. No nos rendimos, yo transmití democráticamente a las Seis Federaciones, este es el mensaje, ustedes decidan. ‘No, acá no vamos a rendirnos'», declaró Morales ante una delegación de Vinto que llegó a Lauca Ñ para respaldar su candidatura.

El exmandatario, acusado de trata y tráfico de personas y por el que se emitió un mandamiento de aprehensión, señaló que el Gobierno busca encarcelarlo y hasta matarlo es porque lo considera un rival político.

«El Gobierno intenta que no participemos de las elecciones, se equivoca totalmente, Evo está habilitado como candidato para presidente este año; si Evo estaría inhabilitado, por qué tienen que procesarme, por qué tienen que perseguirme, por qué tienen que intentar matarme, detenerme; ellos saben que somos ganadores, somos rival electoral, rival político», manifestó.

Morales se encuentra refugiado en el trópico de Cochabamba desde que se investigan las acusaciones de trata en su contra. Se lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad que quedó embarazada cuando éste era Jefe de Estado.