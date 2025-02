Evo Morales intensifica esfuerzos para sostener su candidatura única, pero aparece nuevo material de respaldo a Andrónico

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Evo saca trípticos para explicar que está habilitado como candidato, mientras aparecen afiches a favor de Andrónico; economista Pacheco: El decreto 21060 se puede adaptar a nuestra realidad, son necesarias las medidas de shock; y, El presidente de Fegasacruz advierte que cortar la exportación de carne no hará que bajen los precios. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evo saca trípticos para explicar que está habilitado como candidato, mientras aparecen afiches a favor de Andrónico

El expresidente Evo Morales sacó trípticos para sustentar que está habilitada su candidatura presidencial. Mientras tanto, en la ciudad de Santa Cruz, aparecieron afiches a favor de Andrónico Rodríguez, propaganda que se sumó a una gigantografía con la imagen del presidente del Senado en La Paz. Morales insiste en declararse candidato habilitado, pese a que dictámenes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) prohíben en el país la reelección en un cargo público, por más de una vez, sea de forma continua o discontinua. “Es cuestión de repasar la Ley 026, del Órgano Electoral, por Constitución, y si nos basamos en algunas normas internacionales, por la opinión consultiva de la CIDH, a nivel internacional condenan la elección indefinida, no la discontinua, esta nueva elección estamos habilitados”, afirmó Morales.

– Torres confirma alianza del MNR con el bloque opositor

En una conferencia de prensa, el alcalde de Tarija, Jhonny Torres, confirmó el apoyo del MNR al bloque de unidad opositor. Señaló que la mesa de unidad es la única manera de ganarle al Movimiento al Socialismo. Torres aclaró que el MNR no firmó una alianza para apoyar directamente a Tuto Quiroga, sino que apoyan a la unidad de la oposición independientemente del candidato. Dichas declaraciones vienen luego de que ayer se difundieran imágenes de Torres en reunión con Gary Añez, excandidato a alcalde en Santa Cruz, quien había manifestado que se sumaba al bloque que apoya a Quiroga como candidato a la presidencia. Torres, jefe nacional del MNR, se refirió a la encuesta propuesta por Carlos Mesa, indicando que en conversaciones llevadas a cabo ayer, se determinó apoyar al candidato opositor que salga ganador en la encuesta.

– PDC presenta a un alteño y a un menonita como precandidatos a la presidencia del país

La dirigencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó al militar alteño Édgar Morales y a un ciudadano menonita cruceño Johan Friesen como candidatos a la presidencia, para participar en las elecciones generales del 17 de agosto. “Sí, la candidatura está precisamente (compuesta) por Édgar Morales y Johan (Friesen), es una novedad para nosotros. Consideramos que la gente nueva, la capacidad de emprendimiento que tienen los menonitas va a ser algo provechoso para Bolivia”, informó uno de los dirigentes del PDC. Ambos aspirantes se suman a la lista de aspirantes a la silla presidencial por parte de la oposición, hasta el momento existen al menos 15 precandidatos y candidatos que buscarán llegar a los comicios presidenciales. El dirigente indicó que Morales y Friesen fueron invitados por la dirigencia de esa organización política.

– Economista Pacheco: El decreto 21060 se puede adaptar a nuestra realidad, son necesarias las medidas de shock

La economista cruceña Claudia Pacheco afirmó que, para salir de la difícil crisis económica, el nuevo gobierno, deberá implementar medidas de «shock» similares al Decreto Supremo 21060, pero adaptadas a la actual realidad boliviana. «Se puede adaptar el 21060 a nuestra realidad. Milei adoptó el 21060 en Argentina, para todos los que dicen que sus reformas son distintas, no es así. Son las medidas del 21060 adaptadas a la realidad argentina. ¿Ahora el nuevo gobierno podrá hacerlo?», cuestionó Pacheco. «El 21060 sí se puede aplicar, pero ¿el nuevo presidente lo adoptará? Olvídense de que sean medidas que todo el mundo aplaudirá. Son medidas antipopulares, con las que sufriremos uno o dos años, esperemos que no sean tres, pero la economía se revertirá para bien de todos», explicó.

– El presidente de Fegasacruz advierte que cortar la exportación de carne no hará que bajen los precios

El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Walter Ruiz, alertó que la decisión del Gobierno de restringir la exportación de carne no traerá como consecuencia una reducción en los precios del producto en los mercados nacionales. En cambio, aseguró que la medida es perjudicial para el sector productivo y la economía del país. “Definitivamente hay un gobierno que no está acompañando al sector productivo y creemos que se le está mintiendo a la población. Restringir la exportación no hará que el precio de la carne baje automáticamente”, enfatizó Ruiz en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. El representante ganadero señaló que el principal problema que afecta el abastecimiento y el precio de la carne es el contrabando, una situación que, según él, no está siendo combatida con la firmeza necesaria.

– Arce niega que el modelo económico haya caducado, dice que mientras llegue al pueblo, sirve para el desarrollo

El presidente Luis Arce rechazó que el modelo económico haya caducado, como “muchos dicen”; por el contrario, afirmó que mientras llegue al pueblo, servirá para el desarrollo del país. La afirmación del Mandatario se dio durante la presentación del programa “CrediGremial” que será ejecutado por el Banco Unión. CrediGremial, un plan de crédito destinado a gremiales, puede llegar a operaciones de hasta Bs 10 mil, a una tasa fija de interés anual de 11,5%. “(Este crédito) es parte del proceso redistributivo del ingreso es parte de nuestro modelo económico que muchos dicen que está mal, que ya no sirve, que ya ha caducado. Jamás, el modelo económico, mientras sirva al pueblo boliviano y llegue al bolsillo de los más humildes, de los más pobres, ese es el modelo que nos sirve para desarrollarnos y generar mayor igualdad”, afirmó.

– La oportunidad de llegar al Pacífico, Gobernador Unzueta impulsa puente binacional con Brasil

En entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv, el gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, espera que pronto inicie la licitación y la construcción del puente binacional Guayaramerín (Bolivia) Guajará Mirim (Brasil) como parte de una estrategia para fortalecer el comercio exterior y fomentar el desarrollo regional. De acuerdo con Unzueta, esta obra permitiría incluso a los empresarios brasileños reducir el recorrido necesario para transportar sus productos desde Rondonia hasta el océano Pacífico, representando una alternativa eficiente hasta el Atlántico. El gobernador explicó que este proyecto de construcción del puente se fundamenta en acuerdos binacionales. “Ahora ya tenemos una carretera desde Trinidad hasta Riberalta, y desde Riberalta hasta Guayaramerín. La gran pregunta ahora es el puente binacional”, afirmó.

– Crisis en Bolivia: el Gobierno debió vender oro para garantizar las importaciones de combustible y mantener los subsidios

El Gobierno de Bolivia se vio obligado a recurrir a la venta de su oro para poder mantener las importaciones de combustible y su posterior venta en el mercado interno con subsidios. El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, confirmó este jueves que, a raíz de la crisis económica, la cartera vendió una cantidad no especificada de las 14,5 toneladas de oro que el Banco Central de Bolivia había comprado en 2024, específicamente con este objetivo. La medida “no nos ha posibilitado probablemente, por el momento, incrementar el stock de reservas” pero sí permitió “que podamos comprar gasolina, comprar diésel”, explicó el funcionario. Esta parte del metal, aclaró a continuación, no forma parte de las 22 toneladas que el Banco Central mantiene en su tesoro de manera permanente, conforme lo establece la ley.

– Cobija: 100 familias afectadas por desbordes de ríos serán trasladadas a un barrio seguro

Una lluvia de más de seis horas causó el martes el desborde del arroyo Bahía en el municipio de Cobija, en Pando, inundó tres barrios y dejó 100 familias damnificadas. La alcaldesa del municipio, Ana Lucia Reis, informó que los afectados serán trasladados a “un barrio seguro”. “Este barrio (Bahía) es un área protegida. Es un parque ecológico en realidad no apto para la construcción de vivienda, es una invasión que se ha tenido algunos años atrás y donde en realidad después de este problema también vamos a reunirnos con los vecinos para ver una alternativa no de poder ya trasladarse a un barrio seguro”, informó. Medios locales de Cobija difundieron videos y fotografías de las primeras inundaciones en la capital pandina y de familias evacuadas a lugares altos con catres, colchones, muebles, ropa y otros elementos que pudieron salvar.

– Régimen Penitenciario dice que presos extranjeros generan zozobra en cárceles del país

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, afirmó este jueves que un grupo de “presos extranjeros” causa zozobra en las cárceles del país. Ante ello, dijo que se reforzará los controles con el cambio del 100 por ciento del personal policial. “Hay un grupo reducido de privados de libertad, lastimosamente, sobre todo extranjeros, que generan zozobra en los centros penitenciarios, (porque) quieren realizar viejas praxis de sus países en violencia”, aseveró. Señaló que los extranjeros están separados, aunque no se los puede tener encerrados todo el día, porque la norma de Derechos Humanos no lo permite. Sin embargo, aseguró que se está adoptando otro tipo de medidas, como las requisas semanales en todos los centros más peligrosos del país. “Creo que, con el relevo del personal, la tecnología va a mejorar (la seguridad)”, indicó.