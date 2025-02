Pese a que la directiva de Frente Para la Victoria (FPV) fue observada por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la exvocal Dina Chuquimia afirmó que el partido sigue habilitado para las elecciones generales de agosto.

“No han explicado las observaciones, simplemente han dicho está observado, el FPV está observado. Pese a la observación, de igual manera el FPV puede participar de las elecciones nacionales de agosto del 2025”, explicó Chuquimia en entrevista con La Razón Radio.

En criterio de la exfuncionaria, la norma exige que los partidos políticos elijan a sus dirigentes según su estatuto, pero no establece que, si no lo hacen, queden inhabilitados para participar en elecciones. El caso del FPV “es que ya eligió a su dirigencia”, y ahora el TSE debe aprobar o no esa elección. Si la aprueban, el partido puede participar, pero no se considera una falta si ya se hizo el proceso.

FPV

En pasados días, la Sala Plena del TSE determinó no validar la nueva directiva del FPV elegida en diciembre de 2024. Según el Órgano Electoral, el partido no cumplió con su estatuto, por lo que un informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) recomendó rechazar el resultado de esa elección. También informaron que la organización política no entregó toda la documentación requerida.

Sin embargo, Chuquimia explicó que el trabajo del TSE es de “supervisar y acompañar” el proceso de elección de los dirigentes de los partidos políticos, pero no decide quiénes son. En el caso del FPV, el TSE debió comunicar las observaciones en menos de un mes “según reglamento”.

Para Chuquimia, el TSE se está “inmiscuyendo demasiado en lo que es la vida orgánica de los partidos políticos”, al interferir más allá de verificar que cumplan con sus estatutos.

Evo Morales

En el caso de la candidatura del expresidente Evo Morales, aseguró que, si un militante de un partido político quiere postularse por otro, debe renunciar a su partido actual y asumir la nueva militancia. Sin embargo, depende del estatuto “que tenga el FPV” que podría aceptar invitados.

Sobre el expresidente, el TSE rechazó su renuncia porque, según alegó, el trámite para es personal. Sin embargo, Chuquimia explicó que la Ley 1096 establece que los militantes de un partido político tienen el derecho de renunciar cuando lo deseen, y el partido no puede negar esa renuncia. “Solamente el TSE lo que debe hacer es recibir ese formulario” y registrarlo, pero no puede impedirla.

“En el pasado inclusive se han dado renuncias vía correo electrónico, por correo electrónico, han mandado sus cartas de renuncia con terceras personas, y nadie les ha reclamado”, explicó.

La semana pasada FPV y Morales firmaron una alianza política para que establece que el exmandatario es el “único” candidato a la Presidencia por este partido.