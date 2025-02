Familiares piden ayuda para identificar al conductor que atropelló y mató a Samir

Santa Cruz. El video del accidente muestra como el conductor se bajó del auto y luego se da a la fuga sin prestar auxilio a la víctima.

Fuente: Red Uno

Familiares y amigos se encuentran movilizados para identificar al conductor de la movilidad que atropelló, mató a un joven motociclista de 30 años de edad, identificado como Samir, en la zona de la avenida Santos Dumont.

“Pedimos justicia, que aparezca, porque lo que él hizo, no se hace a ningún ser vivo, ni a una persona, ni a un animal, dejarlo tirado en la calle como lo hizo con él. Porque él se bajó del vehículo, vio cómo estaba y siguió su camino como si nada, como si hubiese atropellado cualquier cosa, pero no un ser vivo”, indicó Kenia Guzmán, la enamorada de la víctima.

Según la joven, su enamorado esta de ida a visitarla cuando sucedió el accidente.

“El me visitaba todos los martes y era puntual, se me pareció algo extraño que no aparezca, que no llegue a mi casa y comencé a llamarle y me respondieron, creo que lo de la ambulancia, y me dijeron que había tenido un accidente y que lo estaban llevando ya a la clínica”, comentó Kenia Guzmán.

Según los familiares del desafortunado, aún no se cuenta con información de la policía, es por esto que ellos se encuentran entregando panfletos para dar con el número de placas y con el responsable de la muerte del motociclista.

Samir era un joven recién egresado de la carrera de Ingeniería y se encontraba actualmente estudiando Arquitectura.

El caso está siendo investigado por la Policía por los delitos de homicidio por accidente de tránsito u omisión de socorro.