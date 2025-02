Fatal explosión: El padre que tiene el 60% del cuerpo quemado no sabe que su esposa y una de sus hijas fallecieron

El hombre, uno de los sobrevivientes a la explosión en El Torno, se mantiene con pronóstico reservado. Esta consciente y pregunta constantemente por el estado de su familia.







La pequeña niña de un año y su padre que sufrieron quemaduras por una explosión en su vivienda en El Torno, Santa Cruz, siguen internados en estado delicado este miércoles. Aunque, el hombre está consciente y pregunta por su esposa e hijas, comentó un familiar.

Abigail, la hermana del padre que tiene casi un 60% del cuerpo quemado, confirmó que su familiar está despierto y preguntando por su familia, pese a que su estado de salud sigue siendo crítico.

La familia está en vigilia a la espera de informes médicos de la bebé y del padre

“Está consciente y pregunta por su esposa y sus hijas. Solo le dijimos que están bien para que él pueda salir de esa cama (de hospital), levantarse y llegar bien a su casa”, contó.

Esta familia sufrió quemaduras por una explosión presumiblemente de una garrafa. La madre y una de las hijas fallecieron mientras que el padre, que tiene casi el 60% del cuerpo con quemaduras, está internado en el hospital San Juan de Dios y su hija de solo un año está en terapia intensiva en el Hospital de Niños, Mario Ortiz.

Abigail indicó que su hermano, además de las quemaduras, tuvo complicaciones con los riñones por lo que el miércoles fue sometido a diálisis y en los pulmones ante ello se realizó un procedimiento para extraerle aire.

La familia lamentó que el estado de salud de ambos sobrevivientes es muy delicado. Sobre la bebé, Abigail señaló que los médicos le pidieron esperar para un nuevo informe de la evolución de su salud.

“Ayer casi al mediodía hablé con el doctor y me dijo que no hubo avance, que no hubo nada, permanece en terapia intensiva, está intubada y tiene que pasar 48 horas para que haya un nuevo avance”, remarcó.

La familia pide ayuda para cubrir los gastos médicos de esta familia, las personas que quieran ayudar pueden comunicarse al 721-16076.