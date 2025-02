Fentanilo, cárteles y «mentiras»: El destape de ‘El Mayo’ Zambada en su última entrevista

Fuente: https://actualidad.rt.com

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, reconoció que se dedica al tráfico de drogas, pero aclaró que su «negocio» es la cocaína, no el fentanilo.

«No niego que me dedico al narcotráfico. No es lo único que hago. Toda mi vida he sido agricultor y ganadero«, aseveró en la segunda parte de una entrevista que sostuvo con la revista Proceso, y que fue la última que ofreció antes de ser detenido en EE.UU.

«Si puedo vender un kilo, 10 kilos de cocaína y me deja dinero, lo hago«, agregó el hombre que está acusado de ser uno de los mayores traficantes de drogas en la historia de México.

El periodista le preguntó cada cuánto tiempo producía o traficaba sustancias ilegales. «Pues cuando se puede», respondió al subrayar que «jamás» ha enviado fentanilo a EE.UU., como lo acusan.

«Eso es mentira. A cada rato dice que si agarraron no sé cuántos kilos que eran míos, o de mi hijo, ‘El Mayo Gordo’, o del otro, ‘El Mayo Flaco’. Nosotros no nos dedicamos a eso. Yo he pedido a la gente de aquí que no se metan en eso», dijo.

Laboratorios

‘El Mayo’ también explicó que en Sinaloa «hay quienes tienen sus tienditas», es decir, que son narcomenudistas. «Pero no venden nada de cristal, ni pastillas, ni nada de eso. Aquí no hay laboratorios. Si se dan cuenta, por aquí no huele a nada, no huele a químicos», afirmó.

Por otra parte, Zambada aseguró que no existen ni el Cártel de Sinaloa ni la «delincuencia organizada», ya que aseguró que son parte de las «exageraciones» de los medios.

La entrevista se realizó el 7 de julio del año pasado en algún lugar desconocido de Sinaloa. El 26 de ese mismo mes, Zambada fue detenido en un aeropuerto de Texas contra Joaquín Guzmán López, otro de los jefes del Cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El mes pasado, Proceso publicó la primera parte de este encuentro. En la nota, Zambada denunció los vínculos entre el narcotráfico y la política, entre otros temas.