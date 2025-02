Fernando Subirana asegura que la salida a la crisis en Bolivia es a través de la cripto

A pesar de la desconfianza a los criptoactivos, Subirana considera que es el único camino para salir de la crisis económica.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Frente a la crisis económica y la escasez de divisas en Bolivia, el economista Juan Fernando Subirana plantea que el mercado cripto es la clave para superar la difícil situación financiera que atraviesa el país.

En entrevista con La Hora Pico de eju.tv, que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, el economista Subirana afirmó que, aunque el sistema cripto pueda generar incertidumbre en algunos sectores, se ha convertido en una herramienta indispensable para transacciones en el contexto actual.

“Creo que la salida, la salida a la crisis actual que estamos viviendo en Bolivia, en particular, es a través del mercado cripto. Queramos o no, lo conozcamos o no, yo creo que la salida va a ser por ahí”, afirmó Subirana, quien informó que actualmente las transacciones en criptomonedas desde Bolivia hacia el exterior alcanzan un promedio de 1.300 millones de dólares mensuales, reflejando una creciente adopción de estos activos digitales.

En ese marco, destacó el uso de stablecoins como USDT (Tether), con dólares, que permiten a los importadores realizar pagos sin depender del sistema financiero tradicional.

«No están por moda, sino que están justamente, principalmente con USDT, con dólares, que es el primer paso, digamos, de entrada, al mundo cripto. Pero evidentemente para la gente que no está incorporada en este sistema, le genera un temor, por supuesto, pero lastimosamente la salida es por ahí”, afirmó.

