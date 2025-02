Friedrich Merz, candidato conservador a canciller alemán: «Nuestro modelo de negocio ha desaparecido»

El líder de la Unión Demócrata Cristiana habla de Ucrania, de salvar la economía y de derrotar a la AfD en una entrevista

El 7 de febrero, en un campo de golf de lujo en Stromberg, una pequeña ciudad de Renania, en Alemania, Friedrich Merz recibe a The Economist con serenidad y confianza. Hace dos semanas, estalló una polémica en torno al líder de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), después de que confiara en el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) para conseguir que el Parlamento aprobara una moción no vinculante que exigiera restricciones a la inmigración. Cientos de miles de personas salieron a las calles en protesta, pero eso no parece haber inmutado al hombre que espera convertirse en canciller de Alemania después de las elecciones del 23 de febrero. Arreglar la inmigración y la economía es esencial, nos dice, si se quiere mantener a la AfD fuera del poder.

Merz es alto, delgado y habla con más claridad que cualquier canciller alemán desde al menos Gerhard Schröder. Sus enérgicas actuaciones de campaña desmienten sus 69 años. Las encuestas indican que la controversia sobre la AfD no ha hecho descarrilar su objetivo de lograr una victoria sólida para la CDU y su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana (CSU). De ser así, tendrá prioridad para ocupar la cancillería, una vez que encuentre un socio de coalición.

Para los observadores preocupados, Europa corre el riesgo de quedarse atrás mientras China y Estados Unidos avanzan a toda velocidad en industrias innovadoras como la inteligencia artificial. Merz insiste en que Alemania no tiene otra opción que cambiar. “El modelo de negocios de este país ha desaparecido”, afirma sin rodeos. Su respuesta comienza con una guerra contra la burocracia en Bruselas y Berlín. “Tenemos que trabajar seriamente en esta carga de burocracia”, dice, enumerando una lista de directivas y regulaciones, incluidas las normas detalladas de informes de diligencia debida que los líderes empresariales alemanes detestan.

En segundo lugar, Merz nos dice que va a dar un hachazo al sistema de beneficios. “Tenemos que concentrar nuestro gasto público, por ejemplo, en el mercado laboral”, dice, para que “no se pague a personas que no están dispuestas a trabajar”. En cuanto a la energía, otro problema para la industria alemana, dice que “tenemos que construir al menos 50 plantas de energía a gas”. No habrá un retorno al gas ruso “por el momento”, pero Merz está “absolutamente” abierto a firmar contratos a largo plazo para el (caro) gas natural licuado estadounidense. También se estudiarán nuevos reactores nucleares.

Cuando se le pregunta si sus cifras cuadran, hace un vago llamamiento al crecimiento que espera inspirar (Alemania lleva dos años en recesión) y sugiere que “hay mucho margen para cambios” en el presupuesto federal de 460.000 millones de euros (474.000 millones de dólares). Pero la brecha entre las aspiraciones y la realidad, incluidas las enormes necesidades de inversión pública de Alemania, deja claro que habrá que relajar el freno constitucional a la deuda alemana, que limita el déficit estructural del gobierno federal al 0,35% del PIB. “Estoy abierto a discutir eso”, dice Merz. “Pero no es nuestra primera estrategia”.

Para los halcones fiscales de la CDU/CSU, reformar el freno de la deuda sería un gran paso, pero en otros ámbitos las soluciones de Merz parecen poco radicales. “La industria alemana sigue siendo fuerte”, insiste. A pesar del giro proteccionista mundial y la perspectiva de aranceles inminentes por parte de Estados Unidos, insiste en que el modelo alemán basado en las exportaciones puede sobrevivir “definitivamente”.

Merz, sin duda, se toma en serio la idea de reavivar la política europea que tanto se echa de menos en Alemania. El fortalecimiento de la voz de Europa es un leitmotiv de Merz, que se extiende desde la política hacia China hasta su apoyo a las ambiciones de Emmanuel Macron de impulsar la propia industria de defensa de Europa. Merz promete dinamizar el “triángulo de Weimar” con Francia y Polonia, y reflexiona sobre la cooperación militar, así como sobre proyectos conjuntos en materia de inteligencia artificial y computación cuántica. Se imagina trabajando “muy de cerca” con Giorgia Meloni, la primera ministra de derecha de Italia.

En un plano más fundamental, Merz apoya la idea de organizar Europa en “círculos concéntricos” (propuesta por primera vez en los años 90 por Wolfgang Schäuble, un grande de la CDU y mentor político de Merz), en la que algunos países se sitúan en el corazón de la integración mientras que otros comparten menos soberanía y reciben menos beneficios del mercado único. “Estar completamente dentro o completamente fuera no debería ser la respuesta correcta”, dice, refiriéndose a la relación de Gran Bretaña con el club. Cree que se deberían haber hecho mayores concesiones en materia de libre circulación de personas para evitar el Brexit.

En cuanto a Donald Trump, Merz afirma que el enfoque transparente y transaccional del presidente estadounidense significa que negociar con él será “muy fácil”. Bruselas debería cumplir con los aranceles prometidos por Estados Unidos a las exportaciones de la UE como lo hizo durante el primer mandato de Trump en 2018, con una respuesta específica que inflija suficiente dolor para concentrar las mentes.

En cuanto al gasto de defensa, consciente de que incluso alcanzar el piso de la OTAN del 2% del PIB será bastante complicado una vez que expire un fondo especial en 2028, duda en comprometerse a cifras más altas, aunque acepta que “tiene que ser más” en el largo plazo. ¿Y si Estados Unidos insiste en que actúe más rápidamente? “No es mi tarea hacer feliz al presidente Trump”. Mientras tanto, los pedidos de los socios de la UE de ajustes a las reglas fiscales para permitir un mayor gasto de defensa, o incluso permitir el endeudamiento conjunto, recibirán poca atención. “Soy muy escéptico y crítico al respecto”, dice. “No lo veo en el futuro previsible”.

Una prueba temprana para Merz puede ser una demanda estadounidense de ayudar a vigilar un acuerdo en Ucrania. En la Conferencia de Seguridad de Munich este fin de semana, a la que asistirá, los funcionarios estadounidenses presionarán a sus homólogos europeos para que asuman más responsabilidad. Mike Waltz, asesor de seguridad nacional de Trump, ha advertido públicamente a los aliados europeos de Estados Unidos que deben prepararse para actuar. Pero el belicista Merz, que una vez dijo cosas como: “Se puede encontrar paz en cualquier cementerio; sólo si hay libertad habrá paz”, ha dado paso a un canciller en espera más cauteloso.

El envío de tropas de paz a Ucrania “podría ser una opción”, dice, pero “sólo después de un alto el fuego fiable”. En cuanto a las garantías de seguridad que exige Volodimir Zelensky, “un país en guerra no es un miembro potencial de la OTAN”. Cuando se le presiona, admite que en algún momento le gustaría ver “a Ucrania como un país en paz en la OTAN”, pero añade que es “demasiado pronto” para considerar la admisión de un país que no conserva el control total sobre su territorio, al menos hasta que Estados Unidos haya aclarado su política. Sin embargo, Merz ve con buenos ojos las propuestas estadounidenses de utilizar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania.

La vacilación de Merz es comprensible. Tiene una elección que ganar y el electorado en Alemania que apoya los derroches fiscales y la colocación de tropas en situaciones de peligro es limitado. Sin embargo, incluso las propuestas actuales de Merz muestran fallas. Los controles fronterizos y los rechazos de los solicitantes de asilo que exige no encajan bien con su profesado proeuropeísmo. Mientras tanto, Merz apoya con vehemencia las propuestas de la UE para facilitar el flujo de capital a través del mercado único, al tiempo que rechaza lo que nos dice que es la propuesta “extremadamente hostil” de adquisición por parte de la italiana UniCredit de Commerzbank, uno de los mayores prestamistas de Alemania.

Dejando de lado la defensa de los campeones nacionales, el entusiasmo de Merz por inyectar un poco de capitalismo de sangre caliente al estilo estadounidense en el modelo más soñoliento de Alemania es genuino. Sigue a gusto en las salas de juntas que habitó en su década en el sector privado, en particular como presidente de la rama alemana de BlackRock, un administrador de activos, durante el cual se convirtió en multimillonario.

Sin duda ha demostrado resiliencia. Merz abandonó la política en la década de 2000 después de que Angela Merkel lo superara en una lucha de poder de la CDU. Pero en 2018, cuando ella renunció a la dirección del partido, Merz sorprendió al mundo político al presentar su candidatura. Esa oferta fracasó, como lo hizo una segunda dos años después.

Al final, Merz lo consiguió. Sin embargo, muchos piensan que la CDU/CSU debería tener mejores resultados en las encuestas que su actual 30% (ver gráfico), dadas las dificultades del gobierno saliente de Olaf Scholz. Merz tiene dificultades especialmente con las mujeres y los votantes más jóvenes. Y aunque su promesa de nunca entrar en coalición con la AfD es seria, menos de la mitad de los votantes alemanes la creen.

Como a sus oponentes les gusta señalar, Merz nunca ha dirigido nada más grande que el bloque parlamentario de la CDU, pero tendrá que aprender rápido. Necesitará un socio de coalición, probablemente los socialdemócratas o los verdes (o ambos). Y su equipo está preparando frenéticamente una lista de acciones tempranas para demostrar a los cansados alemanes que los políticos todavía pueden hacer las cosas.

Merz termina con una visión cruda del futuro de Alemania. Arreglar la economía y la inmigración irregular, dice, reducirá la AfD, idealmente hasta el punto (menos del 5% de los votos) en que ya no esté en el parlamento. Si se hacen las cosas mal, nos espera un futuro más oscuro. “Esta podría ser una de nuestras últimas oportunidades de resolver los problemas antes de que los populistas [ganen] una mayoría”, advierte Merz.

