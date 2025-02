Galo Salame nos introduce en el mundo de las criptomonedas

El especialista agregó que el bitcoin no se parece en nada al papel moneda y no se puede imprimir “lo que se les dé la gana”.

eju.tv

Santa Cruz.- ¿Qué son el Blockchain y los criptoactivos?, el primero es tecnología que registra de forma segura y transparente las transacciones sin la necesidad de bancos o gobiernos; y el segundo son monedas digitales basadas en blockchain, como bitcoin, ethereum y USDT que no están controladas por bancos centrales y pueden usarse para invertir, ahorrar o pagar, explicó el experto en monedas digitales, Galo Salame.

“¿Cuál es la diferencia de un USDT y un bitcoin?, son completamente diferentes. El bitcoin no tiene nada que ver con USDT. Bitcoin es un dinero virtual también, pero no depende de un bitcoin físico, o sea, acuérdate que hablábamos de que el USDT representa un dólar en la vida real. Bitcoin es completamente digital y se creó justamente a manera de descentralizar el dólar y lo interesante es que quisieron ir un poco en contra de lo que hacen las monedas fiduciarias”, explicó Salame en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El especialista agregó que el bitcoin no se parece en nada al papel moneda y no se puede imprimir “lo que se les dé la gana” porque solo se hicieron 21 millones de bitcoin por lo que no es inflacionario, sin embargo, su precio unitario puede ir en aumento, o descenso, según la demanda.

Consultado sobre los beneficios de usar la moneda digital en el mercado, la tienda o con la casera, Salame explicó que debido a la actual crisis económica, la población sabe que 100 pesos de ahora no alcanza para comprar el 25% de lo que se compraba años atrás.

“Hay mucha gente que está pensando en el USDT como un método de ahorro para decir lo que me sobra a fin de mes, lo cambio por USDT y puedo sentarme en eso con mayor confianza porque va a mantener el valor a través del tiempo. Básicamente, esas son las dos cosas principales. Una tercera razón que podría llegar a ser interesante para la gente es el tema de inversión, porque una vez estás con el USDT en cripto, podés invertirlo en otros proyectos, en una caja de ahorro y ganar 6, 7, 8, 10 por ciento anual, dependiendo de cómo está la demanda”, aseguró el experto.

Binance funciona como un intermediario para ponernos en contacto con personas que sí aceptarían bolivianos por USDT, luego uno busca el que más le llama la atención dentro de ciertos parámetros de seguridad, haces la transferencia o el pago QR del monto requerido, detalló Salame.

“Inclusive hay algunas casas de cambio que ya brindan ese servicio. En vez de ir y decir: dame dólares, podés decir, deposíteme USDT en esta billetera digital y reciben tus bolivianos y te hacen la transferencia a tu billetera directamente”, expresó el experto.

