Gobierno descarta veto a la exportación de carne, asegura que no hay ninguna solicitud

La semana pasada el ex Ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, anunció que se suspendía la exportación de carne, asegurando que esto encarecía el producto en el país.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores aclaró que no existe un veto a la exportación de carne, ya que no hay solicitud alguna de parte del sector para poder realizar este proceso. Estas declaraciones fueron vertidas pese a que la semana pasada el ahora ex Ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, anunciara que se suspendía la exportación cárnica.

En medio de la crisis económica que vive el país, la semana para Huanca anunciaba la suspensión de la exportación de carne hasta que los precios del producto bajen en el país, lo que fue muy criticado por diferentes sectores económicos. Posteriormente, el viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, refirió que para esta gestión se prevé tener un excedente de 53.000 toneladas de producción.

Con esto contradecía la decisión anunciada por Huanca, de que los precios suben porque falta de abastecimiento, a esto se suman las declaraciones del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, quien descarta el veto a la exportación de carne, asegurando que no se registró ninguna solicitud de exportación.

Los ganaderos aseguran que existe cantidad suficiente para abastecer al mercado tanto interno como externo y que suspender la exportación solo daña más la economía del país, aclarando que el incremento no se debe al desabastecimiento, por ello han solicitado en reiteradas ocasiones se suspenda este veto que solo agravará la crisis que se vive en el país.