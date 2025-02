Gobierno no desembolsa a aerolíneas internacionales los $us 43 millones “retenidos”, según la ALA

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) recordó que existe un compromiso del Gobierno que hasta la fecha no ha sido cumplido, apuntando al ministro de Obras Públicas

Carlo Villena







Fuente: Unitel

Según el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Jorge Valle, hay aerolíneas que tienen fondos en Bolivia por la venta de pasajes que aún no fueron entregados, pese a los compromisos del Gobierno nacional.

La situación salió a la luz en diciembre pasado, cuando se exteriorizó que los afiliados a ALA no recibieron $us 43 millones y que deben ser entregados a las empresas que operan en territorio nacional a través de conexiones con el exterior.

Esperan que el gobierno viabilice el pago de la deuda en dólares en cuotas (Foto referencial)

“Lamentablemente, no ha ocurrido nada en absoluto hasta el presente, pese al compromiso del Gobierno”, sostuvo el ejecutivo al recordar la declaración que hizo el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien había indicado que se había devuelto $us 12 millones de esos fondos. “No ha ocurrido eso, lamentablemente, o sea que no se ha devuelto absolutamente nada”, subrayó.

Ese sentido, Valle dijo que la imagen del país se ve afectada por el incumplimiento al compromiso de pago, al referir que incluso llegó una comisión para abordar este tema y que fue ahí donde se dio el compromiso del Gobierno.

“Nosotros vemos esa falta de seriedad como siempre y son compromisos que se asumen al más alto nivel. Comisiones que normalmente no van a los países, pero en este caso vinieron y lograron hacer ese compromiso con autoridades del gobierno. Estuvieron presentes, creo, cuatro o cinco ministros, pero lamentablemente no han cumplido”, agregó el dirigente.

Desde la ALA, entidad que representa nueve aerolíneas internacionales que operan en el país, esperan que el Gobierno viabilice el pago de la deuda en dólares en cuotas y así evitar sanciones o cobros a través de otras instancias.