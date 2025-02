Gobierno se reunirá con un sector gremial este viernes y espera la participación de industriales y exportadores

“El día de hoy tenemos reunión con el sector gremial, también se ha convocado al sector industrial, al sector exportador, esperemos que puedan asistir», dijo el viceministro de Desarrollo Agropecuario Álvaro Mollinedo

El viceministro de Desarrollo Agropecuario Álvaro Mollinedo. Foto: ABI

Fuente: Brújula Digital

El Gobierno tiene previsto este viernes reunirse con una facción de la Confederación de Gremiales de Bolivia, la liderada por Rodolfo Mancilla, para tratar la disposición séptima del PGE, que ha ocasionado rechazo de sectores gremialistas y empresariales.

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, expresó su expectativa de que el sector industrial y exportador también participen en la reunión, aunque en días pasados rechazaron hacerlo.

“El día de hoy tenemos reunión con el sector gremial, también se ha convocado al sector industrial, al sector exportador, esperemos que puedan asistir. Ya algunos cuartos intermedios, hoy van a levantarse por ejemplo con la familia gremial, con la dirigencia nacional”, afirmó el viceministro de Desarrollo Agropecuario Álvaro Mollinedo.

Mancilla indicó que su sector solicita que se retire la disposición séptima del PGE y aseguró que están avanzando en el diálogo con el Gobierno, por lo que descartan sumarse a las movilizaciones convocadas para este lunes 10 de febrero por diferentes sectores a nivel nacional.

«El sector esta planteando que no se aplique bajo ningún principio lo que es la séptima disposición; sin embargo, el Senado ya ha retirado, esperamos que de la misma manera lo haga la Cámara de Diputados y por lo tanto va haber conformidad de mi sector para que no sean molestados a futuro, el borrador de decreto ya nos ha llegado, pero lo vamos a analizar con el comité ejecutivo. Del día lunes no tenemos ninguna movilización estamos dialogando, estamos avanzando», afirmó.

Diferentes organizaciones, como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Comité Cívico Pro Santa Cruz, Cámara Nacional de Comercio (CNC) y otras que representan a productores, exportadores y transportistas han anunciado un paro para el lunes 10 de febrero en rechazo a la disposición séptima del PGE pues consideran que permitirá decomisos arbitrarios de mercadería y vulnerará la propiedad privada.

El Gobierno sostiene que esta disposición solo permite la confiscación de mercadería en casos de agio, especulación y ocultamiento de productos. Los empresarios han señalado que ello es innecesario, porque esas figuras ya están previstas en otras normas.

Sectores de diferentes regiones del país exigen la eliminación de esta disposición, que en la Cámara de Senadores fue derogada junto a otros artículos y disposiciones del PGE 2025. Sin embargo, fue remitida a la Cámara Baja, para su revisión.

