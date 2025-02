Gobierno y empresarios pactan que no se aplica la disposición ‘confiscatoria’ en tanto sigue el diálogo

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hemos acordado que la disposición séptima no se va a aplicar, en tanto el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo en metodologías, normas o cualquier otra forma de solución al tema de especulación, contrabando ilegal, exportaciones ilegales, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”, dijo Giovanni Ortuño, presidente de la Confederación de Empresarios.

El ministro de Desarrollo Rural, Juan Yamil Flores, ratificó que la disposición no se aplicará y reafirmó que será en tanto se elabore el reglamento respectivo.

El sector privado rechaza la disposición séptima del PGE, debido a que permite el decomiso de alimentos que las autoridades consideren con precios irregularmente altos. Los empresarios denunciaron que esta medida se presta a la extorsión.

El directivo empresarial informó que, asimismo, se acordó con las autoridades que el Órgano Ejecutivo no es el ámbito para pedir la derogación de la disposición, puesto que ese tema corresponde a la Asamblea Legislativa.

También anunció que se trabajará en un cronograma para trabajar mayores acuerdos.

El ministro Flores manifestó que no existe razón para las susceptibilidades o “calentar el ambiente”, porque la disposición no puede ser aplicada en tanto no haya reglamentación.

“Nosotros queremos que el sector privado también tenga la certeza de que nosotros no estamos en contra de los intereses, a nosotros nos interesa producir, nos interesa exportar”, agregó.

Fuente: erbol.com.bo