Habló el próximo ministro del Interior de Uruguay: «La guerra contra el narcotráfico está perdida»

Carlos Negro, el hombre designado por Yamandú Orsi para encargarse de la seguridad, dijo que el control de la venta ilegal de drogas puede disminuir la criminalidad

El futuro ministro de Interior de Uruguay, Carlos Negro, junto al presidente electo, Yamandú Orsi (@CNegro7)

En pocos días en Uruguay, Luis Lacalle Pou le pasará la banda presidencial a su sucesor, Yamandú Orsi. La de seguridad es una de las áreas en las que se puede esperar continuidad en las políticas pese al cambio de signo del gobierno. Sin embargo, un análisis del futuro ministro del Interior (la cartera a cargo de la seguridad), Carlos Negro, sobre la guerra contra el narcotráfico generaron polémica entre las actuales autoridades y las entrantes.

“El control del narcotráfico puede llevar a una disminución de la criminalidad. ¿Por qué digo control? Porque el combate, esta guerra, esta forma de denominar la lucha contra el narcotráfico, está perdida”, dijo Negro este martes, entrevistado en el programa Informativo Sarandí de Radio Sarandí.

Antes de ser confirmado como futuro ministro, Negro era uno de los fiscales de Homicidios de Uruguay. Desde ese lugar, tenía un diálogo fluido con las actuales autoridades del ministerio.

La futura subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, el ministro designado, Carlos Negro, el presidente electo, Yamandú Orsi, junto a los futuros 19 jefes de Policía de Uruguay (@CNegro7)

“Lo que podemos hacer y, de eso hay evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación”, continuó el futuro funcionario.

Sus comentarios fueron criticados por el actual ministro, Nicolás Martinelli, en la red social X. “No podés entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados, pero bajar la vara no es el camino”, escribió el funcionario saliente.

Martinelli agregó que no se puede “prometer lo imposible”, pero señaló que estar al frente de la cartera de seguridad “exige ambición y firmeza”. “Si damos la lucha por perdida, el crimen solo va a crecer. Controlar y reducir su impacto es posible, pero requiere convicción y trabajo constante. Cada medida, cada esfuerzo, debe apuntar a que el delito retroceda cada vez más. No es una guerra perdida si damos la pelea todos los días”, escribió en su mensaje.

Cerro Norte, uno de los barrios afectados por la violencia criminal en Uruguay (@miguechagas)

Tras la polémica, Negro hizo una aclaración en la misma red social e insistió en el concepto de que la guerra contra el narco “está perdida”. “Dijimos que la fantasía de derrotar al narcotráfico ha fracasado con total éxito, acá y en todas partes del mundo. Incluso los que han dedicado mayor presupuesto a esta ‘guerra’ muestran resultados claramente adversos”, explicó.

Negro dijo que la solución está en “intervenir en forma inteligente para que las bandas no puedan combatir en forma violenta”. Esto, añadió, significa que es necesario “seleccionar los objetivos para mostrarles a los delincuentes más violentos que matar no es gratis”.

En la entrevista radial, el futuro jerarca fue consultado sobre la dificultad que existe para bajar las cifras de homicidios en Uruguay. Negro señaló que en dos años en gobierno de Orsi no logrará “bajar los índices de homicidio en forma importante”. Consideró que prometer algo así sería “arriesgado”, pero aclaró que esto no significa que los asesinatos sean hechos impredecibles sobre los que nada se puede hacer. El futuro jerarca explicó que en general los crímenes ocurren “en determinadas zonas” y a “determinadas horas, en determinadas épocas del año, con determinadas armas, entre determinadas víctimas y victimarios, que tienen determinadas edades”, sostuvo.

El ministro del Interior de Uruguay, Nicolás Martinelli (Presidencia)

Esto, explicó, son una serie de factores que hace “relativamente sencillo prever que en tal lugar, en tal época, va a haber homicidios”. “Ahí tenés un elemento como para determinar que van a ocurrir hechos de violencia letal. Trabajar en esos lugares, a esas horas, en esa época del año, con presencia estatal determinada”, propuso. Esta presencia no puede ser exclusivamente de “saturación pura y dura” sino una “presencia estatal”, consideró.

Otra de las propuestas para la gestión es la de reflotar la policía comunitaria en el país, que debe acompañar “al esquema tradicional del policía que da palazos”.