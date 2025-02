Hadi Matar fue declarado culpable de intento de asesinato por el ataque al escritor Salman Rushdie

En el ataque, el joven empleó una cuchilla de 15 centímetros, con la que apuñaló unas 10 veces al novelista en la cabeza, el torso y la mano izquierda. La secuencia duró unos 27 segundos y no acabó con la vida del escritor “de milagro”, aseguraron los médicos que lo atendieron.

“Fue una puñalada en el ojo, intensamente dolorosa. Después, gritaba del dolor. Se me ocurrió que me estaba muriendo”, recordó Rushdie durante el juicio, en el que fue uno de los primeros en tomar la palabra. Su relato coincidió con su memoria “Cuchillo”, publicada en 2023, en la que narró todo lo vivido entonces.

Matar, por el contrario, hizo uso de su derecho y se negó a brindar su testimonio durante las siete sesiones que se celebraron.

Tras esta definición, el juez deberá dar a conocer su sentencia, en una audiencia prevista para el 23 de abril próximo. Se espera que Matar sea condenado a hasta 25 años de prisión.

Rushdie, un ateo nacido en el seno de una familia musulmana de la India, había sido objeto de amenazas contra su vida por la publicación de su novela “Los versos satánicos”, en 1988, que el entonces ayatollah iraní Ruhollah Jomeini, denunció como blasfemia. Su figura se volvió el centro de la lucha entre los defensores de la libertad de expresión y aquellos que insistían en que insultar a una religión era inaceptable, bajo cualquier circunstancia.

Consecuencia de esta persecución, el novelista vivió recluido en Londres durante una década pero los últimos 20 años había retomado su vida con total normalidad en Nueva York.

Luego del ataque, Matar confesó a The New York Post que, ante su disgusto por los ataques al Islam, cuando se enteró del acto del novelista decidió viajar desde su casa en Nueva Jersey, aunque su defensa aseguró que no fue con el objetivo de matarlo.

“Se lo juzga por intento de asesinato debido a la notoriedad de la presunta víctima (…) Es con fines publicitarios, hay un interés propio detrás de todo esto”, dijo Nathaniel Barone, su abogado de oficio, que destacó que ni el corazón ni los pulmones fueron lesionados y que, además, su cliente no llevaba pistolas o bombas en el momento del incidente.

A la par de este juicio, el joven líbano-estadounidense enfrenta una causa federal en la que se lo acusa de delitos de terrorismo por haber brindado ayuda material al grupo Hezbollah.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)