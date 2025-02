Horas después del acuerdo, FPV dice que si Evo no puede ser candidato Andrónico es una buena opción

La oposición dice que debido a una resolución constitucional y el posible fallo por un caso de trata que se investiga en Tarija Evo Morales no podrá participar en las elecciones de agosto.

Horas después de firmar el acuerdo con Evo Morales, el presidente del Frente Para la Victoria (FPV), Eliseo Rodríguez, analizó el posible escenario de su inhabilitación y la incursión de Andrónico Rodríguez como su reemplazante.

El jueves, Morales y Rodríguez se reunieron para sellar un acuerdo con miras a las elecciones presidenciales del 17 de agosto de este año. Así, el líder de los cocaleros anunció que ya tenía partido para postularse a la Presidencia del país.

En una entrevista con No Mentirás, el líder del FPV fue consultado sobre la posibilidad de que Morales no pueda inscribirse en los comicios como candidato y en su lugar se habilite al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

¿Si es que Evo Morales no pudiera ser candidato, ustedes pueden poner de candidato a Andrónico Rodríguez?

El dirigente respondió: «Desde luego que sí, depende del momento llegado, todo se puede hacer en la política, en la política no se puede decir la última palabra».

¿Entonces, sí les gustaría y apoyarían la candidatura de Andrónico si Evo no puede? «Exacto, estamos de acuerdo para eso», respondió.

No obstante, minutos antes, el jefe de FPV dijo que «todavía no está definido nada» sobre la situación legal de Morales y señaló que ese punto aún no fue abordado en el diálogo partidario.

El líder del evismo enfrenta un proceso por trata de personas en Tarija. Es sindicado de sostener una relación con una menor de edad, con quien tuvo un hijo cuando era presidente del país. Debido a este proceso, el exmandatario no sale del trópico de Cochabamba hace casi cuatro meses.

Asimismo, un fallo constitucional establece como ilegal la reelección indefinida y discontinua, un veredicto que para los opositores cierra cualquier posibilidad de postulación de Morales.

La defesa legal del líder cocalero ha deslegitimado ese tipo de versiones y señaló que «está plenamente habilitado» para postular.

No obstante, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando reciba el trámite del evismo.

El jefe del FPV indicó que Morales lo buscó y puntualizó que el acuerdo no tiene base en una alianza puesto que el expresidente figura como invitado.

Asimismo, indicó que una comisión analizará el programa de Gobierno y el nombre del acompañante de formula o vicepresidenciable. «No hay ninguna alianza, absolutamente nada, Evo es invitado».