Intempestivo cambio en el Ministerio de Desarrollo Productivo; Arce agradece a Huanca y dice que se va por motivos de salud

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El ministro saliente de Desarrollo Productivo, Néstor HJuanca

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Presidente dice que Huanca se aleja por motivos de salud y le agradece su impulso a la “industrialización”; Fegasacruz espera que ministro Mamani «tenga una mentalidad técnica» para levantar veto a la exportación; y, tras rechazo a la apelación, juez de Tarija ratifica mandamiento de aprehensión contra Evo Morales. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Presidente dice que Huanca se aleja por motivos de salud y le agradece su impulso a la “industrialización”

El presidente Luis Arce sostuvo este miércoles, a tiempo de posesionar al nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, que el alejamiento del cargo por parte de Néstor Huanca se debe a motivos de salud y le agradeció por su impulso a la industrialización. “La industrialización es un tema de decisión política como una estrategia para diseñar una economía diversificada, el compañero Néstor nos ha colaborado, han sido años arduos, pensábamos que solo el primer año íbamos a planificar y a partir del segundo íbamos a ejecutar toda la industrialización, pero nos ha tomado más tiempo”, expresó Arce durante el acto de posesión. Agradeció el “empeño” de Huanca y luego le deseó una pronta recuperación. “Le deseamos una pronta recuperación de la salud, que es lo más importante, para que nuevamente vuelva a colaborarnos”, añadió el mandatario.

https://eju.tv/2025/02/presidente-dice-que-huanca-se-aleja-por-motivos-de-salud-y-le-agradece-su-impulso-a-la-industrializacion/

-Tras cambio de ministro Huanca, la CAO afirma que no solo se trata de cambio de nombre, sino de política de Estado

El presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, se refirió a la designación del nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, de quien esperan que cambie de política de Estado y que no solo sea un cambio de nombre. Indicó que su sector pide solución a temas que les afecta, como el caso de la restricción a la exportación, ya sea de carne y anteriormente la de soya, y que, a la vez, se mantienen en su posición de que se derogue la disposición confiscatoria. “No es sólo cambiar nombres de ministros, ojalá que cambiemos políticas de Estado, ya que nosotros pedimos soluciones, pero nos ponen mayor restricción en la exportación de carne, no hace mucho sucedió lo mismo con la soya y así estamos con restricciones”, lamentó Frerking.

https://eju.tv/2025/02/tras-cambio-de-ministro-huanca-la-cao-afirma-que-no-solo-se-trata-de-cambio-de-nombre-sino-de-politica-de-estado/

– Fegasacruz espera que ministro Mamani «tenga una mentalidad técnica» para levantar veto a la exportación

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) espera que el recién posesionado ministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, «tenga una mentalidad técnica» para levantar el veto a las exportaciones de carne. «Le pedimos que inmediatamente retomemos el tema de la exportación y ojalá tenga una mentalidad no solamente abierta, sino que tenga una mentalidad técnica, que es con la que nosotros queremos trabajar con respuestas inmediatas», explicó a la prensa el presidente de la federación, Walter Ruiz. La mañana de este miércoles, el presidente Luis Arce posesionó como ministro de Desarrollo Productivo a Zenón Pedro Mamani Ticona, hombre de confianza del mandatario, quien tiene una larga trayectoria en la función pública, en especial en el Ministerio de Economía.

https://eju.tv/2025/02/fegasacruz-espera-que-ministro-mamani-tenga-una-mentalidad-tecnica-para-levantar-veto-a-la-exportacion/

– Tras rechazo a la apelación, juez de Tarija ratifica mandamiento de aprehensión contra Evo Morales

Tras haberse rechazado la apelación de Evo Morales a su orden de aprehensión, la Justicia ya emitió el mandamiento en el marco del caso de presunta trata de personas contra el exmandatario. “Manda y ordena a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y/ autoridad (…) para que aprehenda y conduzca al señor Evo Morales Ayma”, señala una parte del mandamiento de aprehensión. Morales fue imputado por la Fiscalía de Tarija pues de acuerdo a la investigación que ha realizado en mayo del 2018 se emitió una partida de nacimiento en la que el expresidente figura como padre; la madre en ese entonces tenía 15 años, es decir, una adolescente. Por este caso el 17 de enero se instaló una audiencia cautelar en Tarija; sin embargo, no se presentaron dos de los imputados, uno de ellos es Evo Morales. Por esta situación la Justicia lo declaró en rebeldía.

https://eju.tv/2025/02/tras-rechazo-a-la-apelacion-juez-de-tarija-ratifica-mandamiento-de-aprehension-contra-evo-morales/

– Diputada Luisa Nayar: “Primero la alianza y el programa, luego el candidato”

La diputada Luisa Nayar realizó hoy un pronunciamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, llamando a los líderes del Bloque de Unidad Democrática a priorizar dos ejes fundamentales: la consolidación legal de la alianza política y la elaboración de un programa mínimo de gobierno. Según Nayar, estos deben constituir la base para la unidad opositora y solo una vez establecidos, proceder a elegir un candidato o candidata. La diputada enfatizó que la inscripción de la alianza debe realizarse antes del 18 de abril, fecha límite establecida por el Tribunal Supremo Electoral. “La unión no es un mero eslogan; es un compromiso basado en principios y en la voluntad de recuperar nuestra democracia, libertades y Estado de Derecho,” afirmó Nayar. Asimismo, advirtió que las disputas internas y pugnas individuales solo favorecen al oficialismo.

https://eju.tv/2025/02/diputada-luisa-nayar-primero-la-alianza-y-el-programa-luego-el-candidato/

-Con Ponciano Santos en la clandestinidad, alcaldesa Copa definirá el futuro del proceso que le sigue

Con el evista Ponciano Santos en la clandestinidad, la alcaldesa Eva Copa es la llamada a definir qué acciones seguir en el proceso contra el dirigente al que acusa del delito de violencia política. «Hasta ahora no tenemos ningún apersonamiento del mismo, ahora va a ser decisión de la alcaldesa Eva Copa continuar o decidir cuáles van a ser los siguientes pasos procedimentales, claramente esto tiene un tinte netamente político, pero la decisión específica de continuar o realizar los diferentes actuados ya es de la víctima», explicó el abogado de la autoridad edil Frank Campero. El también secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) afín a Evo Morales es acusado por Copa de los delitos de violencia política y psicológica contra las mujeres, instigación al odio, racismo y discriminación.

https://eju.tv/2025/02/con-ponciano-santos-en-la-clandestinidad-alcaldesa-copa-definira-el-futuro-del-proceso-que-le-sigue/

– Gobernador potosino asegura que sólo firmó un memorándum de entendimiento con la china CBC

El gobernador de Potosí, Marco Antonio Copa, afirmó este miércoles que rechaza los contratos del litio y que sólo firmó un memorándum de entendimiento con el representante de la empresa china Hong Kong CBC, acto del cual comenzaron a circular imágenes en medio de la polémica por la aprobación de los proyectos de explotación del recurso. «La Gobernación de Potosí no ha firmado ningún documento ni convenio con el tema del litio, más al contrario, desde la Gobernación hemos realizado las gestiones para poder establecer que la sede del litio debe estar acá, en Potosí», declaró. La región donde se encuentra la mayor reserva de litio del país rechaza cualquier acuerdo con la firma china CBC, ya que considera que los convenios de explotación planteados en el contrato son desventajosos para los intereses nacionales.

https://eju.tv/2025/02/gobernador-potosino-asegura-que-solo-firmo-memorandum-de-entendimiento-con-la-china-cbc/

– Doria Medina afirma que las ‘autonomías económicas’ permitirán acuerdos transparentes para la explotación del litio

El empresario y líder de Unidad Demócrata (UD), Samuel Doria Medina afirmó este miércoles que solo los contratos transparentes para la explotación del litio garantizarán que las regalías lleguen a los departamentos de Potosí y Oruro, en contraposición a lo que sucede en la actualidad con el gobierno de Luis Arce Catacora, que afronta movilizaciones y amenazas de paro por la poca claridad de los acuerdos contractuales con las empresas rusa y china, que provocaron la protesta de las fuerzas vivas de esas regiones. Diferentes sectores de Potosí intensificaron desde hace varios días una serie de marchas y otras acciones en contra de los contratos suscritos por la actual gestión gubernamental; las organizaciones sociales e instituciones cierran filas para defender el recurso natural y cuestionan la ínfima utilidad que percibirán por ese concepto.

https://eju.tv/2025/02/doria-medina-afirma-que-las-autonomias-economicas-permitiran-acuerdos-transparentes-para-la-explotacion-del-litio/

– Comité Multisectorial toma distancia de la CEPB y ratifica pedido de derogación

El Comité Multisectorial manifestó este miércoles que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) no los representa y ratificó su pedido de derogar la disposición confiscatoria. «El señor Giovani Ortuño, presidente de la CEPB, no cuenta con ninguna representación del Comité Multisectorial y tampoco participó de ninguno de los ampliados realizados, por lo que se niega y desconoce este acuerdo», se lee en el comunicado publicado por el comité. El acuerdo al que hace alusión el documento es el que autoridades de Gobierno y dirigentes de la CEPB acordaron, el cual establece que, mientras no haya una reglamentación, la disposición adicional séptima no será aplicada. El comité está integrado por 35 organizaciones que desconocieron la negociación de los privados y reiteraron su pedido de derogación de la disposición confiscatoria.

https://eju.tv/2025/02/comite-multisectorial-toma-distancia-de-la-cepb-y-ratifica-pedido-de-derogacion/

– Avicultores continúan en emergencia: Precio de granos y escasez de dólares condicionan la producción de pollo

“El sector avícola continúa en estado crítico porque a la fecha el Gobierno Nacional no ha dado solución a los principales problemas que enfrentamos: escasez de dólares; la falta y encarecimiento de los granos como el maíz y la soya, y la escasez de diésel. Problemas que interrumpen el normal desarrollo de las actividades de la cadena productiva avícola y condicionan la provisión de pollo”, dijo el presidente de ADA, Omar Castro. La escasez de dólares en el país ha generado irregularidades en la importación de reproductoras, con una reducción del 35% en comparación con lo habitual, especialmente entre los meses de abril a junio de 2024. Esta situación ha provocado una disminución en las cargas de pollito bebé a las granjas, lo que se traduce en una oferta de pollo un 10% menor para la población en lo que va del año.

https://eju.tv/2025/02/avicultores-continuan-en-emergencia-precio-de-granos-y-escasez-de-dolares-condicionan-la-produccion-de-pollo/

Contrabando: Del total comisado el 2024, apenas el 7% fue ropa usada y alimentos

De acuerdo con los últimos datos de la Aduana Nacional, en la gestión 2024 la recaudación aduanera fue de Bs. 16.836 millones, un 9% menos que la gestión 2023, cuyo monto por Bs. 18.411 millones fueron la más grande en los últimos 34 años. De la recaudación aduanera 2024, el 70,6% corresponde al impuesto del IVA, un 24,4% al GA, el ICE con un 4,7% y un 0,3% al IEHD. La recaudación según tributo descendió en valor respecto al 2023, con excepción del IEHD. En cuanto a la recaudación por departamento, Santa Cruz represento el 29,9%, Tarija el 22,8% y La Paz el 20,7% del total de lo recaudado por la aduana nacional el año pasado. La baja recaudación, la aduana nacional lo atribuyo principalmente al contexto externo (ralentización de la economía mundial y otros), y al contexto interno, sobre todo por los paros y bloqueos de carreteras.

https://eju.tv/2025/02/contrabando-del-total-comisado-el-2024-apenas-el-7-fue-ropa-usada-y-alimentos/

Sube a 27 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en todo el país

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este miércoles que el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en Bolivia aumentó a 27. Los últimos decesos confirmados corresponden a tres cazadores de Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba, cuyos cuerpos fueron rescatados entre la noche del martes y la mañana del miércoles. Los cazadores fueron arrastrados el lunes por el río Ichilo, cuyo caudal aumentó debido a las intensas lluvias. En el registro de 27 fallecidos, Calvimontes incorpora a una persona que desapareció hace una semana en un río de Sucre. Señaló que se organiza un operativo aéreo para su búsqueda. “Todavía tenemos una persona desaparecida que en este momento se está organizando ya un operativo aéreo para poder hacer la búsqueda”.

https://eju.tv/2025/02/sube-a-27-el-numero-de-fallecidos-por-lluvias-e-inundaciones-en-todo-el-pais/