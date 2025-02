Investigador chileno revela que denunció al capitán acribillado en un caso de intercambio de vehículos robados por droga

El investigador chileno Hugo Bustos, líder del Grupo Búsqueda de Vehículos (GBV), dijo que «lo más probable» es que el crimen «haya sido por un ajuste de cuentas con bandas del narcotráfico».

eju.tv / Video: No Mentirás

En el ínterin de las investigaciones sobre el asesinato del capitán de la Policía, José Carlos Aldunate Meneses, el investigador privado Hugo Bustos Alderete, líder del Grupo Búsqueda de Vehículos (GBV) que opera en Chile, ha revelado datos de la víctima y del vehículo que llaman la atención.

En primera instancia, aseguró que el el vehículo en el que se encontraba el uniformado tenía procedencia chilena.

Detalló que en uno de los vidrios laterales del motorizado, cuya fotografía se publicó tras el crimen, se evidencia la inscripción de una placa de control del vecino país tal como establecen sus normativas.

Pero no fue todo. El experto reveló que Aldunate fue denunciado en un caso vinculado con vehículos robados.

Explicó que la denuncia fue presentada hace tres años «por intercambio de vehículos robados por droga».

Crimen

Aldunate fue acribillado por hombres no identificados que llegaron hasta la puerta de su domicilio, ubicado en una zona residencial de Santa Cruz de la Sierra. Ese aspecto y otros vinculados con supuestos lujos llaman la atención de los analistas, que consideran que el salario de un capitán no puede financiar ese tipo de vida.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que en este caso los investigadores analizan tres hipótesis, aunque no precisó cuáles porque el caso se investiga «en reserva».

La autoridad precisó que el capitán trabajaba en el Batallón de Seguridad Física y se indaga por qué en horario laboral seguía en su domicilio.

El comandante de la Policía, el general Augusto Russo, indicó que los agentes aguardan el «desdoblamiento» de los celulares y otros artefactos electrónicos para establecer posibles vínculos con otros casos.

«Ajuste»

En criterio de Bustos, «lo más probable es que esto (el crimen) haya sido por un ajuste de cuentas con bandas dedicadas al narcotráfico, algo ha tenido que hacer pasado».

El investigador chileno denunció que investigaciones como las que se ejecutaron contra Aldunate no prosperaron y dijo que los uniformados fueron liberados.

«Incluso participé en la Didipi, en varios juicios de estos policías y no les pasó nada, perdí tiempo, me maté haciendo documentación, tribunales, relaciones exteriores, tuve reuniones con encargados de seguridad, diputados. Viajé. No sirvió de nada, todos están libres», sostuvo.