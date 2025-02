Israel confirmó que Hamas entregará mañana los cuerpos de Shiri Bibas, sus dos hijos Ariel y Kfir Bibas, y Oded Lifshitz

Lo anunció la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. “En estos momentos difíciles, nuestros corazones están con las familias en duelo”, detalló el comunicado oficial

Fuente: infobae.com

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el miércoles los nombres de los cuatro rehenes cuyos cuerpos serán devueltos el jueves.

Se trata de Shiri Bibas, sus dos hijos Ariel y Kfir Bibas, y Oded Lifshitz.

Las familias ya fueron informadas.

“En estos momentos difíciles, nuestros corazones están con las familias en duelo”, dijo la oficina del Primer Ministro. “Seguiremos proporcionando actualizaciones fiables según sea necesario y pedimos que se abstengan de difundir rumores o información no oficial”.

Los cuatro israelíes cuyos cuerpos serán devueltos este jueves son Shiri Bibas, sus dos hijos Ariel y Kfir Bibas, y Oded Lifshitz

Más temprano, Netanyahu había dicho en un mensaje en video que “mañana será un día muy difícil para el Estado de Israel, un día impactante, un día de duelo”, en referencia a la repatriación de los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos.

“Traemos de regreso a cuatro de nuestros queridos secuestrados, que han caído”, declaró el mandatario. “Abrazamos a las familias y el corazón de toda una nación está destrozado. Mi corazón está destrozado. El suyo también. Y el corazón de todo el mundo debería estarlo, porque aquí vemos con quién estamos tratando, con qué estamos tratando: monstruos”, añadió.

El Primer Ministro concluyó asegurando que Israel lamenta las pérdidas, pero está decidido a impedir que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Por su parte, tras conocerse la confirmación del Ejecutivo, el Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos lamentó las pérdidas y describió la noticia como “un cuchillo que atraviesa nuestros corazones, los de las familias y los de las personas de todo el mundo”.

El Foro describió la noticia como “un cuchillo que atraviesa nuestros corazones, los de las familias y los de las personas de todo el mundo” (REUTERS)

“No eran solo nombres: eran personas queridas, con familias que los apreciaban, con sueños y futuros que les habían sido robados. Lloramos no solo por ellos, sino por las otras preciosas vidas perdidas, incluidos otros cuatro rehenes fallecidos que serán devueltos la próxima semana”, se lee en el escrito, que promete que “no descansaremos, no dejaremos de luchar por todos los rehenes que no forman parte del período actual”, tanto los caídos como los que siguen con vida.

En ese sentido, el Foro reiteró su reclamo al gabinete de guerra por una segunda fase de la tregua en curso, que -esperan- permita el regreso de todos los israelíes.

“Esto no puede continuar. Ni un día más. La segunda fase del acuerdo debe producirse AHORA. No hay más tiempo que perder. No cuando cada momento que pasa puede significar otra vida perdida, otra familia destrozada. Tráiganlos a todos a casa, AHORA”, concluye el texto.

Asimismo, el nieto de Lifshitz lo despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales: “Adiós abuelo querido, te quiero, seguiré tu camino. Siéntete orgulloso”.

El nieto de Oded Lifshitz lo despidió con un mensaje en sus redes sociales: “Adiós abuelo querido, te quiero, seguiré tu camino. Siéntete orgulloso” (REUTERS)

El caso de la familia argentina Bibas cobró relevancia inmediata y despertó reclamos en la sociedad israelí y la comunidad internacional, que desde el 7 de octubre de 2023 reclama por su liberación, en especial la de los niños.

Kfir y Ariel fueron secuestrados junto a su madre, Shiri, y su padre, Yardén, aquel sábado en el kibutz de Nir Oz. Los niños se convirtieron en los rehenes más jóvenes de los terroristas, con tan solo cuatro años y nueve meses.

Yarden fue retenido en un sitio diferente al del resto de su familia y liberado el pasado 1 de febrero, en el marco de la segunda tregua, tras 16 meses en cautividad.

Sin embargo, Hamas no liberó a los otros tres Bibas en ninguna instancia de los intercambios, dado que el 29 de noviembre de 2023, las Brigadas al Qasam habían anunciado su muerte durante un supuesto bombardeo israelí en Gaza.

Los niños Bibas eran los rehenes más jóvenes de los terroristas de Hamas y toda la sociedad israelí reclamaba su liberación (REUTERS)

La noticia no había sido confirmada por Israel hasta este miércoles, por lo que aún se conservaba la esperanza de que pudieran seguir con vida y se tratara, en realidad, de una estrategia de terrorismo psicológico.

Lifshitz, por su parte, era un periodista y activista por la paz, que participó en la fundación de Nir Oz, donde fue secuestrado el sábado del ataque.

El Foro lo recordó como un “Superabuelo”, de gran “sabiduría y amor”, que “dedicó su vida a ayudar a los demás y a trasladar a gazatíes enfermos a hospitales israelíes”.

Su esposa, Yocheved, fue liberada durante la primera tregua, de noviembre de 2023.