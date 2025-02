Joaquín Monasterio: «No pudimos desenvolver el mismo volumen del partido de ida»

A pesar de la eliminación del torneo amistoso, Joaquín Monasterio dejó claro que la preparación continúa y que los próximos meses serán clave para que Oriente Petrolero llegue de la mejor manera posible al inicio del campeonato oficial.

El director técnico de Oriente Petrolero, Joaquín Monasterio, se presentó en conferencia de prensa para analizar la eliminación de su equipo del Torneo Amistoso de Verano, luego de caer en penales ante Guabirá. A pesar del revés sufrido, Monasterio reconoció que el equipo tuvo control del partido en gran parte, pero señaló que los errores puntuales fueron determinantes para que el rival lograra generar situaciones peligrosas que terminaron complicando el rendimiento de su equipo.

“Teníamos controlado el partido, fueron muchos errores puntuales que hicieron que el rival nos genere situaciones que nos fueron incomodando. Así es el fútbol, tiene estas dinámicas donde te pueden dar vuelta un partido de la forma menos esperada. No pudimos desenvolver el mismo volumen del partido de ida y terminamos sufriendo”, explicó el entrenador, haciendo un análisis sincero de la derrota. A pesar de la eliminación, Monasterio se mostró consciente de las lecciones que deja este tipo de situaciones.

El técnico también destacó la importancia de continuar con la preparación para el inicio del torneo oficial, dejando claro que el objetivo más importante es llegar al campeonato con el equipo en su mejor forma. “Creemos que lo más importante es llegar al inicio del torneo oficial. Eso no quita que queríamos seguir en competencia en este certamen. Creo que lo más importante es el día a día, seguir teniendo partidos para que el grupo siga adaptándose a la idea que queremos”, afirmó Monasterio, quien sigue centrado en la formación y evolución de su equipo.

En cuanto a la derrota en condición de visitante, Monasterio no consideró que este factor haya influido en el rendimiento de su equipo. A pesar de que el partido se jugó en territorio ajeno, el técnico explicó que la presencia de hinchas de Oriente Petrolero en el estadio ayudó a equilibrar el ambiente. “No creo que jugar de visitante haya afectado, teníamos mucha gente de nosotros acá, lastimosamente no se dio. Queríamos seguir con vida en el torneo, pero ahora no espera un párate largo”, indicó el DT.

Monasterio también aprovechó para poner en perspectiva lo que viene para Oriente Petrolero, asegurando que el equipo tendrá tiempo suficiente para seguir trabajando y afinando detalles antes del inicio del torneo oficial. “Tendremos un tiempo prudente para seguir trabajando e ir afinando nuestra idea de juego”, añadió el técnico, quien está enfocado en seguir mejorando el rendimiento colectivo y reforzando los aspectos tácticos y físicos del plantel.