Kanye West asegura “tener dominio” sobre Bianca Censori

“Esto no es una mierda ‘woke’ feminista ”, escribió el artista de 47 años, añadiendo: “Ella está con un billonario, ¿por qué escucharía a cualquiera de ustedes, perras arruinadas y estúpidas?”.

West abordó la controversia sobre la decisión de Censori de quitarse el abrigo en la alfombra roja de los Premios Grammy del pasado domingo, donde posó con un vestido completamente transparente. “Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no lo habría hecho sin mi aprobación, peones estúpidos y progresistas”, afirmó.