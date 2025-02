Kanye West calificó como “arte” el desnudo de Bianca Censori en los Grammy

El revelador atuendo de Censori en la alfombra roja recibió una ola de críticas, además de desatar rumores de que la pareja fue expulsada del evento.

Por Ester Palomino

Fuente: Infobae

El extraño momento protagonizado por Kanye West y Bianca Censori en la alfombra roja de los Grammy Awards sigue dando que hablar. Frente a las críticas en las redes sociales por la sorpresiva desnudez en un evento de cobertura internacional, el rapero se ha negado a considerar esta puesta en escena como un truco publicitario. Para él, es “simplemente arte.”

Según informó The Sun, Kanye West habría indicado a Censori que se quitara su abrigo de piel negro, lo que luego reveló su cuerpo abrazado por una prenda transparente. La modelo y arquitecta australiana no dejó nada a la imaginación, pues no vestía ropa interior.

Un lector de labios consultado por el medio británico aseguró que West le dijo a su esposa: “Haz una escena, diré que tendrá mucho sentido”. Luego le habría indicado: “Suéltalo detrás de ti y luego gírate, te tengo”.

Minutos después de su aparición, diversas fuentes aseguraron que la pareja fue invitada a abandonar la ceremonia debido a la posibilidad de que el atuendo de Bianca fuera considerado exposición indecente.

Sin embargo, según personas cercanas al rapero, la decisión de retirarse habría sido propia. “Ye siempre planeó llegar a la alfombra roja y marcharse. Nunca se quedaría en los Grammy porque los considera muy aburridos y monótonos”, declaró una fuente a The Sun.

Ante las críticas y el revuelo generado por la provocadora escena en la alfombra roja, Kanye West defendió su acción con el argumento de que se trataba de una expresión artística.

“La gente ha llamado a esto un truco publicitario, pero para Ye esto es su arte”, aseguró una fuente cercana al rapero en declaraciones a The Sun. “Él apareció, generó titulares en todo el mundo y se marchó. Nadie le dice qué hacer, y aunque lo hicieran, él no escucharía”.

Usuarios en redes sociales expresaron preocupación por Bianca, comentando que parecía incómoda y que la situación daba la impresión de ser forzada. (REUTERS) Usuarios en redes sociales expresaron preocupación por Bianca, comentando que parecía incómoda y que la situación daba la impresión de ser forzada. (REUTERS)

A pesar de su explicación, el momento generó reacciones encontradas entre el público. Mientras algunos lo vieron como una expresión de libertad, otros cuestionaron la dinámica entre Kanye y Bianca. “Alguien necesita salvar a Bianca. Ella no parece feliz en absoluto, como si estuviera forzada”, escribió un usuario en X (antes Twitter).

La polémica también generó preocupaciones para la cadena CBS, encargada de transmitir el evento, que según The Sun advirtió al equipo de West sobre la posibilidad de recibir una multa por el atuendo considerado “obsceno” de Censori.

Quién es Bianca Censori

Bianca Censori, de 30 años, es arquitecta y modelo australiana. Obtuvo su licenciatura y maestría en arquitectura en la Universidad de Melbourne. Además, trabajó como diseñadora en la empresa de mobiliario Kelektiv y como arquitecta en DP Toscano Architects antes de unirse a Yeezy como jefa de arquitectura.

En entrevistas pasadas, Bianca ha expresado su pasión por el arte y la moda. “Desde niña me sentí atraída por las actividades creativas, sobre todo artísticas. Siempre quise ser escultora, y para mí, la arquitectura es la unión del arte y la pragmática”, declaró en Hypebeast en 2021.

A lo largo de su relación con West, Bianca ha sido vista frecuentemente con atuendos provocativos (Backgrid/The Grosby Group) A lo largo de su relación con West, Bianca ha sido vista frecuentemente con atuendos provocativos (Backgrid/The Grosby Group)

Su relación con Kanye West se hizo pública a finales de 2022 y la pareja celebró una ceremonia privada de matrimonio en enero de 2023, apenas dos meses después de que el rapero finalizara su divorcio de Kim Kardashian.

Desde entonces, el estilo de Censori ha llamado la atención por su marcado tono revelador, e incluso ha sido descrita como la “versión radicalizada” de Kim K.

“La diferencia es que cuando Kim estaba con Kanye, él era respetado en el mundo de la moda. Desde entonces ha perdido ese respeto”, indicó esa fuente al tabloide británico.