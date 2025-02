Kanye West defendió la polémica vestimenta de Bianca Censori en los Grammy: “Abrió un mundo completamente nuevo”

El rapero y su esposa llegaron a la alfombra roja de la premiación, pero fue Censori quien destacó por su atuendo que no dejaba nada a la imaginación Crédito: (X/@THR)

Kanye West anunció que tenía autismo

Paralelo al escándalo en el que se convirtió la participación de West en los Grammy, el rapero reveló en un reciente podcast que fue diagnosticado con autismo, descartando su anterior diagnóstico de bipolaridad.

West aseguró que esta nueva percepción la consiguió gracias al apoyo de su esposa.

“Mi esposa me llevó porque dijo: ‘Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar, ya he visto casos de bipolaridad antes’. Y resulta que en realidad tengo autismo”, compartió el músico, añadiendo, además, que busca una forma de tratar con su condición para que su visión artística no se vea afectada.

“No he tomado la medicación desde que descubrí que no era bipolaridad y que ese no era el diagnóstico correcto. Estoy buscando alternativas que no bloqueen mi creatividad. Al final, eso es lo que aporto al mundo y vale la pena si eso significa que la creatividad sigue fluyendo”.