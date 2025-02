La ONU condenó la propaganda montada por el grupo terrorista Hamas al entregar los cadáveres de la familia Bibas: «Fue abominable»

Fuente: infobae.com

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó de “abominable” la exhibición pública de los cuerpos de cuatro rehenes israelíes en Gaza antes de su entrega a la Cruz Roja Internacional, asegurando que este acto viola el derecho internacional humanitario.

«Según el derecho internacional, toda entrega de restos mortales debe cumplir la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, garantizando el respeto de la dignidad de los fallecidos y sus familias“, afirmó Turk en un comunicado oficial.

La declaración del funcionario a los actos que los terroristas de Hamas organizaron este jueves por la mañana, antes de entregar los cuerpos de los rehenes a la Cruz Roja Internacional. Los féretros fueron exhibidos en un escenario rodeado de milicianos armados, con pancartas propagandísticas en las que se responsabilizaba a Israel por las muertes. Una de ellas mostraba ataúdes cubiertos con banderas israelíes junto al mensaje: «El retorno de la guerra = El retorno de tus prisioneros en ataúdes“.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también se pronunció sobre el suceso y reiteró su petición de que la entrega de rehenes y cuerpos se haga con privacidad y dignidad. “Debemos ser claros: cualquier trato degradante durante las operaciones de liberación es inaceptable”, afirmó el CICR en un comunicado.

Condena internacional

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, condenó a Hamas por organizar una ceremonia con los restos de los rehenes asesinados antes de entregarlos.

“Cuatro ataúdes exhibidos en un escenario: imágenes casi insoportables”, escribió en X. “Las familias de los rehenes están expuestas al terror ilimitado de Hamas hasta el final”.

Baerbock añadió que los próximos días serán “una vez más tortuosos para las familias, hasta que sepan si realmente podrán despedirse”. También mencionó a los familiares de Oded Lifshitz y a Yarden, subrayando que “las próximas horas decidirán todo su mundo”.

Por su parte, la embajada británica en Israel calificó la jornada como un “día oscuro” y expresó su solidaridad con el pueblo israelí tras la entrega por parte de Hamas de los cuerpos de cuatro rehenes: Shiri, Ariel y Kfir Bibas, y Oded Lifshitz. Los féretros fueron trasladados desde Gaza a Israel.

Palestinian Hamas militants keep guard on the day Hamas hands over deceased hostages Oded Lifschitz, Shiri Bibas and her two children Kfir and Ariel Bibas, seized during the deadly October 7, 2023 attack, to the Red Cross, as part of a ceasefire and hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel, in Khan Younis in the southern Gaza Strip February 20, 2025. REUTERS/Ramadan Abed TPX IMAGES OF THE DAY