La Paz: Cae parte del techo de al menos tres oficinas de la Asamblea Legislativa y se denuncia falta de mantenimiento

“Por eso le digo, diputados, administren bien, o si no, ninguna sola vez por todo en base de los acuerdos, entre partes, entréguenselo a la Cámara de Senadores para operativizar y trabajar siempre al servicio del pueblo boliviano”, manifestó.

“Nosotros teníamos sesión planificada para las 9:00 en punto , pero lamentablemente en estos momentos no podemos instalar porque está lleno de agua, los techos cayéndose, a los documentos todo lo han mojado y también a las computadoras y lamentablemente un gran perjuicio”, señaló.

“Lamentablemente creo que a Diputados les ha gustado siempre vulnerar los acuerdos, vulnerar a nuestro reglamento general de la Cámara de Senadores, porque los diputados arcistas definitivamente les ha gustado la administración no sé por qué no quieren soltar”, expresó el senador evista, Hilarión Mamani.

Según informaron algunos parlamentarios, existiría un acuerdo entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para administrar anualmente las instalaciones , sin embargo, consideran que este año los diputados no cumplieron con su gestión.

Asimismo, el diputado Freddy López, también del ala evista, coincidió con Mamani y responsabilizaron a Omar Yujra por el descuido y falta de mantenimiento en las instalaciones.

“Es lamentable la situación de lo que hoy está pasando en el trabajo y la administración de la Cámara de Diputados. Es una pena que el directorio, que hoy está posicionado ilegalmente, no esté haciendo el mantenimiento en las oficinas o el edificio de la Cámara de Diputados. Imagínense, no es la primera vez lo que hoy está pasando dentro de lo que es incluso las oficinas de los senadores, ya hace semanas o meses atrás en el piso cero se han inundado casi 13 oficinas en lo cual de la misma forma ha pasado y creo que hasta el momento los diputados quienes administran esta situación desde la cabeza de Omar Yujra y algunos no están tomando en cuenta, es una pena”, expresó López.

Tras el incidente, personal de mantenimiento hizo la limpieza correspondiente de los ambientes afectados.

Aún se desconoce si la caída de los techos afectó documentación relevante para los legisladores, por lo que se aguarda conocer un informe oficial en las próximas horas.